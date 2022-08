Ludwika Paleta paraliza Instagram en el traje de baño rojo perfecto para todas las mujeres

Ludwika Paleta causó furor al lucirse en un traje de baño rojo con el que resaltó toda su belleza, pieza perfecta para todas las mujeres con la que la actriz paralizó Instagram, demostrando que es una mujer que impone y da cátedra con su estilo para lucirse en cualquier ocasión.

La actriz se unió al #TBT o Throwback Thursday (Jueves de recuerdo), una tendencia en la plataforma de Meta que cada vez gana más adeptos, sobre todo los famosos, quienes sorprender al compartir con sus millones de seguidores algunas fotos de su juventud o captadas hace varios años.

Ludwika se luce en coqueto look de playa y conquista la red

En su cuenta de Instagram, donde la siguen 4.1 millones de fans, Ludwika publicó una fotografía en las que se dejó ver posando desde un yate, con el mar azul de fondo, y vistiendo un bañador de escote asimétrico, pieza que combinó con un pareo rosa con estampado floral.

Ludwika conquistó las redes con su look de playa. Foto: IG @ludwika_paleta

En la instantánea que Paleta compartió con sus millones de fans se luce con un look de playa perfecto para todas las mujeres, pues se trata de un traje de baño de color rojo de estilo completo, ideal para cualquier tipo de cuerpo y sin importar la edad, pues lo pueden llevar las de 20, 30, 40 y más.

"Me encanta trabajar, me encantan las vacaciones. No disfruto una cosa sin la otra #balance #yingyang #takemeback #tbt", escribió Ludwika, de 43 años, para acompañar la imagen en la que presume su belleza al máximo, misma que ya ha recibido cientos de comentarios y 26 mil "me gusta".

La protagonista de telenovelas y películas lleva años imponiendo moda con su forma de vestir, pues muestra un estilo elegante, juvenil y sofisticado, ideal para mujeres que como ella pasan de los 40 años y desean lucir increíbles, como lo confirma con los atuendos ideales para la playa.

Paleta es originaria de Polonia y desde muy pequeña llegó a nuestro país junto a sus padres y su hermana, Dominika, que también es actriz. Ludwika hizo su debut en televisión hace más de 30 años en la telenovela infantil "Carrusel", y desde ese momento se colocó en el gusto del público por su talento y belleza.

