“La Bebeshita” presume sus encantos con escotado vestido que no deja nada a la imaginación: VIDEO

“La Bebeshita”, cuyo nombre real es Daniela Alexis Barceló Trillo, acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un video en el que presumió sus encantos frente a un espejo gracias a un entallado y escotado vestido con el que casi no dejó nada a la imaginación por lo que la querida conductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” se llevó decenas de halagos y demostró por qué es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Fue a través de su perfil oficial de TikTok donde la ex participante de “MasterChef Celebrity” y “Enamorándonos” publicó el video en cuestión en el cual, la también cantante se grabó frente a un espejo y se dejó ver utilizando un vestido que, además de diminuto y entallado, también tenía un escote sumamente pronunciado que dejó al descubierto una gran parte de su torso, por lo que la simpática conductora enloqueció a sus seguidores y de inmediato le empezaron a llegar halagos por decenas.

“Hermosa como siempre”, “Cada día más bella”, “Todo un bombón”, “La más guapa de todas” y “¡Qué cuerpazo” son algunos de los halagos que recibió “La Bebeshita” en su video de TikTok, el cual, hasta el corte de esta redacción ya acumula miles de reproducciones y cientos de likes, cabe mencionar que dicho clip también fue publicado en sus otras redes sociales donde también tuvo una gran aceptación por lo que de nueva cuenta quedó confirmado que es una de las figuras femeninas más populares del momento.

“La Bebeshita” recibe críticas por su peso

En las últimas semanas, “La Bebeshita” se ha convertido en blanco de críticas por un supuesto aumento de peso, sin embargo, la ex colaboradora de “MasterChef Junior” hizo frente a estos comentarios y aseguró que “no está gordita”, sino que estaba reteniendo líquidos y por ello se había sometido a diferentes terapias y masajes para recuperar si figura habitual, sin embargo, los comentarios negativos no se detuvieron y sus detractores aprovecharon para tacharla de “floja” y le sugirieron hacer ejercicio de manera recurrente pues “no le puede dejar todo a las cirugías”, sin embargo, la también modelo ignoró estos comentarios y no ha vuelto a tocar el tema durante los últimos días.

"La Bebeshita" ha recibido fuertes comentarios de sus detractores. Foto: IG: alexsissoy

Actualmente, Daniela Alexis Barceló Trillo tiene 31 años de edad y se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera artística ya que además de ser toda una estrella en la televisión “La Bebeshita” también ha logrado consolidarse como todo un fenómeno en redes sociales donde ya es considerada como un auténtico sex symbol gracias a las atrevidas fotografías que publica y por si fuera poco, también ha logrado hacerse de un nombre dentro de la escena musical del género urbano donde ya tiene posicionadas varios éxitos.

