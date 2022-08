Fuerza femenina y verde será representada con humor e ironía en la serie "She Hulk"

La presencia de superheroínas en el universo de Marvel no es nueva, sin embargo, la llegada de “She Hulk” a la plataforma muestra una faceta distinta sobre el empoderamiento de las mujeres, no sólo por los poderes y capacidades que tendrá la prima de Bruce Wayne, sino porque representará un ambiente de mayor sororidad.

“Estamos llevando esta imagen de una mujer enorme y poderosa a un público más amplio, es muy emocionante pensar en lo que representará para las nuevas generaciones de niñas… Realmente espero que sea entretenida y divertida, pero después de haberla visto que la gente se siente y diga -‘Dios, esto me ha hecho pensar en algunas cosas que no había pensado antes, y me ha hecho ver las cosas a través de una nueva lente’”, contó Kat Coiro, la directora de la serie.

Su admiración por este personaje nació cuando era tan solo una niña y encontró la portada de un cómic de “She-Hulk” en medio de este mar de personajes masculinos, sin saber quién era ella, pero la conmovió la idea de ser grande y estar a cargo de su espacio, por eso llegar a este espectáculo es la culminación de un verdadero sueño.

Tal como en los cómics, “Jennifer Walters” (Tatiana Maslany) adquirirá sus poderes, luego de que su sangre y la de su primo “Bruce” se mezclen, pero podrá controlar la transformación a la mujer verde. El verdadero conflicto en la serie “She-Hulk: defensora de héroes”, estará en lidiar con todas estas habilidades que no quiere, porque ella es feliz como abogada, lo cierto es que tendrá que aprender a destacar en dos mundos dominados por hombres, tanto en su carrera profesional como en el de superhéroes.

El protagonismo de Maslany estará acompañado con sátira y humor que esperan ayudé a concientizar sobre la lucha de las mujeres, para lograr esto, la directora se basó mucho en el trabajo de Jessica Gao, quien confesó que ya la habían rechazado tres veces de Marvel, pero agradece que por fin entra con el proyecto indicado.

“Para mí lo más importante era la ruptura de la cuarta pared, el tipo de humor y la autoconciencia, porque fue la serie de John Byrne la que me hizo enamorarme de este personaje. Era tan alegre, divertida y refrescante; la comedia era una especie de prioridad y tenemos un elenco tan increíble que impregnan a sus personajes de humanidad y bromas”, detalló.

Finalmente, Maslany siente curiosidad por saber qué tipo de conversaciones tendrá la gente sobre la serie, ya que sabe que habrá una respuesta visceral: “Hay muchos sentimientos que tenemos viendo un espectáculo como éste, porque hay más cosas que desafían a la gente y creo que realmente nos gusta golpear de una manera realmente maravillosa cerca del final de temporada”.

A DETALLE

Se estrena hoy en la plataforma de Disney.

En la serie también participan Mark Ruffalo como el “Hulk Inteligente”, Tim Roth como “Emil Blonsky/Abominación”, y Benedict Wong como “Wong”.

El elenco lo completan Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass y Renée Elise Goldsberry.

Gonzaga da vida a “Nikki”, la mejor amiga de la protagonista y quien la ayuda a superar el proceso.

9 episodios tendrá la primera temporada.

2013 Tatiana protagonizó Orphan Black.

HA DICHO

“Espero que la gente adquiera un nivel de autoconciencia como el de She-Hulk, ya que creo que el cine tiene un gran poder, es una vía rápida para la empatía, un buen documental muestra la verdad”, dijo Gonzaga.

MAAZ