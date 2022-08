Tunden a Aleks Syntek por decir que no le gustan las mujeres operadas; le recuerdan sus “arreglitos” | VIDEO

Aleks Syntek se convirtió una vez más en blanco de críticas en redes sociales, esta vez luego de hablar sobre las cualidades que debe poseer una mujer para que se enamore, pues afirmó que no le gusta que estén muy maquilladas o que se hayan sometido a una cirugía estética.

El cantante, de 52 años, ha desatado la molestia de los internautas, entre otras cosas, por sus explosivas declaraciones sobre reguetón cuyas letras ha calificado de misóginas. Algo que, contrario a lo que esperaba, lo ha convertido en motivo de mofa y protagonista de memes.

En entrevista con Pedro Prieto, el intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas” habló sobre las características que busca en una mujer para enamorarse, lo que generó gran controversia es que mencionó que no le gusta que estén operadas y fue por ello que le recordaron los “arreglitos” a los que se ha sometido.

“Me gustan las mujeres naturales, con poco maquillaje; no me gusta que se produzcan, no me gusta que se pongan busto falso o se pongan nalgotas. Que estén todas buenotas, que se inyecten la boca, ¡híjole no! Nada de eso me gusta. Me gusta la belleza natural”, dijo.

Los comentarios no se hicieron esperar y algunos recordaron el injerto de cabello que se hizo hace algunos años por la calvicie que tiene. “Natural como su cabello”, “¿Y ponerse pelo no cuenta como producción?”, “Los más equis son los más exigentes” y “No te preocupes, al fin que ni eran para ti”, fueron algunas de las críticas que recibió.

Polémicas de Alek Syntek

Esta no es la primera vez que el también compositor está en el ojo del huracán, pues ha explotado con mensajes en redes sociales con los que responde a sus fans. Como aquel en el que en Twitter durante una encuesta aseguran que su música es para “Godínez”.

“Con qué música crees que alguien se envalentonaría para ir a secuestrarte o violar a una persona: Emmanuel, Syntek o Farruco o Bad Bunny. El problema de la música de ahora es que es de delincuentes, ¡piénsalo!”, respondió.

La más reciente controversia fue por lanzarse contra el género urbano calificando la música como “machista” y “misógina”; además, aplaudió la decisión de YouTube de censurar el video musical de la canción “Perras” de J Balvin que también fue considerara racista por sus imágenes.

“Yo he aprendido a respetar al género, pero el perreo y lo que conlleva, definitivamente pues está bien para la gente que le gusta eso, pero sí, yo creo que está muy bien que los contenidos que son para adultos, no sean difundidos entre menores de edad”, dijo.

