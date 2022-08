Jolette y William Valdés se pelean en redes; él le dice que no canta y ella misógino; acá la historia

“La Academia” sigue generando controversia y una vez más recordaron el paso de Jolette Navarrete, quien protagonizó una intensa pelea con el conductor William Valdés a quien acusó de atacarla y tachó de “misógino” luego de que él mencionara que la joven no tiene talento vocal.

La participación de Jolette en el reality show musical estuvo marcado por la polémica debido a su desempeño sobre del escenario que le ganó comentarios negativos de los jueces como Lolita Cortés, pese a ello la joven se llevó el cariño del público que la recuerda por su rebeldía, belleza y simpatía.

Además de ser comparada con Rubí Ibarra en el aniversario 20 del reality show, se ha retomado en constantes ocasiones su participación y esta vez fue el conductor William Valdés quien habló al respecto desatando una intensa pelea a través de Twitter con mensajes en los que Jolette lo tacha de “misógino”, mientras que él asegura que la joven promueve la xenofobia al mencionar de manera despectiva que es extranjero.

“Mi querida Jolette. Primero, ¿de qué hablas? ¿Cuáles ataques? Jamás te he atacado, simplemente digo una realidad. Cuando estabas en ‘La Academia’ NO CANTABAS y eso no es mentira.. Jamás te ataque con mis comentarios es una opinión. No me disculpo”, dijo el conductor de “Venga la Alegría”.

De inmediato Jolette hizo réplica y exigió que antes de ser tomada como referencia y hacer comentarios negativos a su carrera sea Valdés quien conozca su historia; además, agradeció al público quien la ha mantenido en tendencia durante la semana en la final de “La Academia” y puntualizó en se trata de un acto de misoginia los ataques del conductor en su contra.

Pelea genera debate

Los comentarios no se hicieron esperar y el debate inició entre los internautas, pues mientras algunos apoyaron a Jolette otros señalaron que las declaraciones de Valdés no eran falsas y la joven no posee talento vocal, aunque no por eso ha destacado por su faceta como conductora.

“Es muy tu opinión y te la respeto. No me duele que me digas eso, no estás atacando mi persona. No soy generación de cristal”, escribió William Valdés quien continuó con los mensajes en su cuenta sobre sus proyectos en los que más tarde Jolette continuó la pelea.

“Claro, comprendo que trabajó los últimos dos meses en una generación que se volvió un homenaje a mi persona y quizá, como exalumno, tenga resentimiento”, compartió Jolette en respuesta a los comentarios de los usuarios en Twitter mencionando el trabajo como conductor de Valdés junto a Yahir en la última generación.

