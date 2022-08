Itatí Cantoral está de vuelta con la incendiaria historia de "Donde hubo fuego", disponible en Netflix

Tras hacer personajes icónicos como Soraya, la actriz Itatí Cantoral regresa a los melodramas pero ahora con un papel de buena, en Donde hubo fuego.

“Glorita, mi personaje, es esa mujer que hemos conocido alguna vez, esa vecina que a todos les gusta visitar porque siempre está sonriente y te da algo de comer, porque además esa es otra de las facultades del papel, que ella es muy buena cocinando, y todo el tiempo les da comida a los bomberos, y vive para los demás”, detalló Cantoral.

La actriz asegura que esta historia le recordó a su mamá Itatí Zucci, “Es una mujer a la que yo le aprendí mucho, muy parecida a mi mamá, me recordó mucho a ella, porque siempre me mandaban poner unos tacones, porque Glorita hace los quehaceres del hogar con zapatos de tacón, y mi mamá siempre usó sus aretes, y sus tacones, hasta cuando la operaban, y me acordé mucho de eso, esta como alegría que tiene a pesar de todo”.

Y agregó, “mi mamá era ama de casa pero no era una persona que hiciera los oficios, pero si es un pequeño homenaje que le hago por esta alegría que tenía, el optimismo, la fuerza, arreglarse con ánimo, siempre fue una mujer muy cándida, muy echada para adelante, muy Glorita.

El drama relata la vida en una estación de bomberos, trajo a la pantalla de nuevo a Eduardo Capetillo, quien compartirá pantalla con Cantoral, el actor interpreta al líder de los bomberos. En la historia también debuta su hijo, quien aseguró que tener su debut actoral junto a su papá fue un gran momento, “lo que más me gustó es que no tuvimos una relación de padre-hijo, sino de compañeros de trabajo, respetó lo que estaba haciendo, pero claro que le pedí consejos”, dijo en entrevista Eduardo Capetillo Gaytán.

Donde hubo fuego es un drama de formato largo, creado por José Ignacio Chascas Valenzuela, quien también escribió ¿Quién mató a Sara?, que, a través de sus 39 episodios, sigue a Poncho, quien descubre a su hermano muerto y, siguiendo las pistas del crimen, llega hasta un cuartel de bomberos en una colonia de la Ciudad de México. Luego de emplearse en el cuartel con una identidad secreta -para así poder investigar con toda libertad-, conoce a Olivia, la única bombera del lugar, quien, al descubrir su secreto, lo ayuda a llegar al fondo de la verdad. Al mismo tiempo Ricardo, un exconvicto acusado de asesinar a varias mujeres, regresa para intentar recuperar a su hijo, quien no sabe de su existencia. En el melodrama también participan Oka Giner, Daniel Gama, Ana Jimena Villanueva, Polo Morín, Iván Amozurrutia, Antonio Sotillo y Esmeralda Pimentel, quienes coincidieron en que el rodaje fue muy intenso por las escenas de acción.

Datos

Trata temas como el poliamor y la diversidad.

El drama se estrena hoy en la plataforma Netflix.

La dirección estuvo a cargo de Jorge Michel Grau, Moisés Ortíz Urquidi.

Hoy es el cumpleaños de Eduardo Capetillo Gaytán.

Entrenaron dos meses en una estación de bomberos.

39 episodios tendrá la historia.

40 minutos dura cada capítulo.

CAR