Chiquis Rivera: este el nuevo labial de la marca de la cantante, se llama “Perra rica” y este es su costo | FOTO

Además de desarrollar una carrera como cantante, Chiquis Rivera también cuenta con varias fuentes de ingreso que nada tienen que ver con la música, la estrella de regional mexicano maneja su propia línea de maquillaje llamada Be Flawless Cosmetics & Be Flawless Skin.

Para darle promoción a sus productos la intérprete de “Abeja reina” colocó un video en sus historias de Instagram en donde modela uno de los labiales, se trata del producto de nombre “Perra rica” y que le queda perfecto, la hija de Jenni Rivera hace una demostración para que sus millones de seguidores puedan ver todos los beneficios que brinda a los labios.

“Nuestros dúos de labios de doble punta están infundidos con vitamina C , vitamina E y ácido hialurónico . Esta fórmula única ayuda a acondicionar, hidratar y tratar tus labios para que las líneas verticales y las arrugas se noten menos y los labios se vean más suaves y jóvenes. En un extremo es un lápiz labial mate satinado altamente pigmentado”, describen en la pagina oficial.

Cada uno de los labiales disponibles tiene un valor de $21 dólares, que en moneda mexicana son $419.50 pesos, más un costo de envió dependiendo del lugar en el que sea efectuada la compra.

Cabe destacar que no se trata de una empresa que Chiquis Rivera fundó sola, tiene una sociedad con Judi Castro desde el 16 de marzo de 2016 y a la fecha son reconocidos como una línea notable en la industria de la belleza. Recientemente anunciaron la renovación de las fórmulas nuevas y mejoradas. Entre los productos que ofrecen están maquillaje para ojos, rostro, labios y cuidado de la piel que pueden ser utilizados desde jóvenes hasta personas de la tercera edad.

“A medida que continuamos evolucionando como una empresa que brinda la más alta satisfacción a nuestros clientes, brindando productos que realzarán su belleza con solo ingredientes de la más alta calidad para brindarle beneficios. Nuestro producto no es solo un producto, cada producto tiene su función, si no es tratante es corrector, si no es hidratante es protector”, menciona en la tienda en línea.