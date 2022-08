Leticia Huijara, presidenta de la AMACC, pide que se haga más cine de terror y animación en México

La comedia romántica mexicana es lo que más auge tiene en las salas comerciales del país, de ahí que proliferen estas producciones, mientras que en el circuito de cine independiente o de autor, lo que dominó el año pasado fue el cine de denuncia y los documentales, entre estos géneros hay una amplia gama con gran audiencia: el de terror y animación.

“Son géneros que por una u otra razón no se hacen mucho, lo cual es extraño porque las películas de terror habían empezado tener un gran interés entre el público mexicano, no sé por qué nuestros cineastas no se anima a explorar por ahí, porque claramente a los mexicanos les gusta”, comentó Leticia Huijara, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).