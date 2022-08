"Por ti entré a Flans, el lugar que me cambiaría la vida": Ilse se despide de Amparo Serrano

El pasado viernes 12 de agosto nos enteramos de que Amparo Serrano, la fundadora de la marca Distroller y exintegrante de "Flans".

Amparo falleció luego de varios días de hospitalización; estaba recibiendo atención médica a raíz de un accidente doméstico, debido a esto en redes sociales sus familiares y amigos se despidieron de ella, entre ellas, Ilse, integrante del famoso grupo "Flans".

La diseñadora murió a los 57 años de edad y durante su carrera en la música tuvo su paso como cantante de la mano de Mimí e Ivonne, integrantes del grupo "Flans".

Ilse, quien es actual integrante del grupo, le dedicó un emotivo mensaje de despedida en Instagram, en el cual agradeció que ella fuera responsable de que entrara a la agrupación, situación que le cambió la vida y recordó su buen sentido del humor.

"Preciosa @amparinserrano. Fuiste directamente responsable de que yo entrara al lugar que me cambiaría la vida para siempre. Fue tu particular sentido del humor el que me ilusionaba a convivir contigo en ese proyecto de la hermana de Marian al que me estaban invitando a hacer una prueba…¿Flans ? Marian me mostraba los pilotos del programa de Flans en videocasete y si eran puros chistes locales pero con los tuyos me atacaba de la risa", se lee el mensaje de Ilse.

Ilse aseguro que desgraciadamente solamente la vio muy pocas veces y que se quedó con ganas de que fueran amigas y así poder divertirse juntas.

Amparo también estuvo en el medio del entretenimiento

La exitosa diseñadora y empresaria formó parte de la agrupación de música pop "Flans", la cual actualmente está conformada por Ilse, Ivonne y Mimí.

Su paso por la banda se vio terminó mal, porque fue eliminada de este ya que no había terminado su carrera universitaria, y esto era un requisito por parte de Mildred que era la directora en aquella época.

