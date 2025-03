Arturo Carmona le responde a Alicia Villarreal, explica por qué ha hablado de la demanda contra Cruz Martínez

El pleito legal que inició Alicia Villarreal contra su aún esposo, Cruz Martínez, sigue robando la atención de los medios de la farándula después de que la cantante concediera una entrevista en la que brindó detalles importantes sobre lo ocurrido la noche de la agresión.

En una plática con la titular de "Ventaneando", Pati Chapoy, la artista nacida en Nuevo León también habló sobre las declaraciones que ha dado su exesposo, Arturo Carmona, quien le ha reiterado su apoyo y ha exigido un alto a los señalamientos contra su hija, Melanie Carmona.

En este sentido la intérprete de "Te quedó grande la yegua" y "Te aprovechas" le pidió a su ex, Arturo Carmona, que no hable de la demanda que interpuso contra Cruz Martínez. Alicia Villarreal aseguró que al actor no le corresponde hablar de un tema tan delicado.

La cantante concedió una entrevista. Foto: Alicia Villarreal y Arturo Carmona

Arturo Carmona le responde a Alicia Villarreal

Después de las declaraciones de Alicia Villarreal, Arturo Carmona envió un mensaje para "Ventaneando" para dar su versión sobre los mensajes que ha dado tras la denuncia que interpuso su exesposa contra el productor musical, Cruz Martínez, quien hasta el momento no ha dado su versión de los hechos.

En este sentido el actor de teatro y televisión aseguró que ha tratado de evitar hablar sobre el tema de Alicia Villarreal y Cruz Martínez, sin embargo, la prensa le ha llegado a preguntar y no ha podido "zafarse" de ese tipo de cuestionamientos.

En otra parte del mensaje, Arturo Carmona señaló que su opinión sobre lo que sucede en el matrimonio con su ex y Cruz Martínez sale sobrando pues es un tema de dos personas. El actor aseguró que la situación cambia cuando involucran a su familia y a su hija, la joven cantante, Melenie Carmona.

"Mi opinión sale sobrando y es algo de dos, es un tema como bien dice ella (Alicia Villarreal), no me corresponde hablar. Ni siquiera he hecho un solo comentario, pero perdón, la familia y mi hija por supuesto que me corresponde", dijo.

En la parte final del audio, el exconductor del "programa Hoy" reiteró que seguirá defendiendo a su hija, Melenie Carmona, de los señalamientos que puedan existir en su contra. Arturo Carmona señaló que está molesto ya que de alguna manera se han metido con la cantante, pero siempre ha respetado el proceso que enfrenta Alicia Villarreal contra Cruz Martínez.