Cazzu y las portadas de revista con las que ha callado a sus haters | FOTOS

La trapera argentina Cazzu se ha consolidado como una de las mejores exponentes del género en su país, ahora, su talento ha traspasado las fronteras y es una representante de la música femenina en América Latina. Con sus atrevidas letras y su indumentaria que molesta a más de una mirada conservadora, las portadas de revista no han sido indiferentes a su presencia y la han solicitado, así nombres de prestigio en la industria como Billboard y Rolling Stone han dedicado, al menos, un número a la compositora.

Hace unos días la nacida en la provincia de Jujuy presumió a través de sus redes sociales la gira internacional que hará con su más reciente material "Nena Trampa", que incluye canciones como "Jefa", "Isla Verde" y "Yo, yo y yo". El tour es homónimo al disco y la llevará a pisar países como Brasil Canadá, Uruguay y por supuesto México con dos fechas en el Flow Fest a realizarse el 26 de noviembre en la Ciudad de México y el primero de diciembre en Monterrey.

Cazzu ha manifestado que para dedicarse a la música tuvo influencia de personalidades del reguetón como Daddy Yankee, Ivy Queen, Wisin & Yandel; sin embargo, Avril Lavingne significó mucho más y siente gran admiración por su figura. "De chica, me iba a la casa de una amiga y veíamos canales de música en la tele. Ahí empecé a abrir la cabeza porque si bien en mi casa siempre hubo mucha música, lo que más se escuchaba era folclore. Cuando descubrí a Avril Lavigne generó una revolución en mi cabeza. Ella era todo lo que yo podía esperar de una chica", dijo en una entrevista.

Portadas de Cazzu

Cazzu para Billboard

Cazzu para Rolling Stone

Cazzu para L'Officiel

Cazzu para Billboard

Julieta Cazzuchelli de 28 años no ha dejado de plantarse con su estilo en sus portadas y no hay forma de que las personas que las siguen y admiran puedan confundirla, porque no se traiciona. En México su nombre comenzó a ser tendencia en los medios y las plataformas digitales, luego de su relación con Christian Nodal y el escándalo que éste propició tras su noviazgo con Belinda, sin embargo, el talento de Cazzu no necesita de rumores y se ha mantenido al margen de las especulaciones, las comparaciones y los insultos.

SEGUIR LEYENDO

El momento en el que Wisin saluda en pleno concierto a Christian Nodal y a Cazzu que estaban entre el público | VIDEO