Toma aire antes de ver a Camilo y Evaluna Montaner al inicio de relación

Desde que Evaluna, la más chica del clan Montaner y Camilo Echeverry comenzaron su relación amorosa, no dejan de ser noticia y tendencias. Con las muestras de afecto que a más de uno enamoran, el matrimonio de cantantes ha logrado generar el cariño de todo el mundo.

Camilo y Evaluna han dejado reflejado en redes sociales casi toda su historia de amor. Desde aquella vez que se conocieron en 2015, pasando por los primeros trabajos juntos hasta que recibieron el flechazo que ahora los tiene como unos felices padres de la bella Índigo.

Evaluna y Camilo en su casamiento.

Camilo, que de los dos es el que más usa redes sociales posteó una fotografía de cuando ambos eran muy jovencitos, recordando ese momento donde compartieron su primer trabajo, para una publicidad de shampoo.

El intérprete colombiano se tomó un espacio en medio de su gira de “Adentro pa’ fuera” para compartir una fotografía en la que es posible ver cómo, a pesar del tiempo, él y Evaluna siguen luciendo igual de enamorados que cuando se conocieron.

La imagen es un montaje de una cuenta de fans que Camilo compartió junto con un tierno mensaje hacia Evaluna: “Quédate con la gente que caminó contigo desde el comienzo... desde abajo”. En la imagen se puede ver al cantante de Vida de rico cuando aún no usaba barba ni bigotes, mientras que la hija de Ricardo Montaner lucía una apariencia casi de niña y usaba su cabello extra largo. La respuesta de la cantante fue certera: “Luego de aquella primera vez que nos vimos pasó un año y ambos terminamos las relaciones que teníamos por diferentes motivos. Un día encontré el sencillo que me regaló con su autógrafo y le escribí para saludarlo y él me respondió. Desde entonces, nunca más paramos de hablar”