Matt Smith: “La violencia caracteriza a la Casa Targaryen”

Doscientos años antes de “Game of Thrones” está situada la precuela “House Of Dragon”, que se enfoca en la Casa Targaryen, a la que pertenece el actor Matt Smith con el personaje de “Daemon Targaryen”, quien visitó la Ciudad de México para presentar la serie junto a Fabien Frankel.

“Existe una teoría de que cuando nace un ‘Targaryen’ se lanza una moneda y por un lado está la grandeza y por otro lado, la locura… pero la moneda de mi personaje no ha caído, sigue en el aire y por eso está en medio de estas dos emociones. Es generoso y grande, pero también tiene mucho de la violencia que caracteriza a la familia”, comentó Smith.

Ambos actores señalaron que están conscientes de las expectativas que ha generado la serie entre la audiencia, pero aseguraron que con esta historia no están reinventando nada y lo único que buscan es entretener al público, por lo que no está en sus manos si lo logren o no.

“No estamos reinventando nada, es casi como si fuera el segundo álbum de un grupo de rock y quizá tal vez sea mejor que el primero. Pero es darle los hits mezclado con cosas originales y con nuevos actores, lo que da una sensación distinta, porque se habla de una familia que no se ha explorado”, afirmó Matt.

Frankel interpreta a “Ser Criston Cole”, un personaje que está fuera de la familia ‘Targaryen’, pero que conforme avanza la historia adquiere gran protagonismo. Para el actor quedarse con el papel fue todo un logro que festejó tomando tequila y compartiendo con su mamá la noticia.

Después al hacerla la serie, Fabien se sintió en un ambiente totalmente surrealista por todo lo que implicaba, los dragones y ‘la ropa bonita’, pero le gustó el ambiente familiar que se logró con el elenco, ya que aprendió mucho tanto de los actores reconocidos como de los jóvenes que van empezando.

