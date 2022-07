Netflix: La película más PERTURBADORA del catálogo; vas a pensar en las fuertes pérdidas |Tráiler

Netflix busca constantemente nuevo contenido para todos los usuarios alrededor del mundo, y en México no es decepción por lo que cada mes va renovando su contenido, pero mucho de este que conserva por años dentro de la página decide cambiarlo por cuestiones de rating o meramente por contratos y adquisiciones de los audiovisuales.

Durante el mes de julio, la plataforma retiró producciones tales como 'Robin Hood', 'Sugar Rush' (2/7), 'The Perfect Picture: Ten Years Later' (2/7), 'Cristina' (3/7), 'Shopkins: World Vacation' (4/7) y 'Yo soy Betty, la fea' (10/7), y también para el primer día de agosto se despedirán diversas series y películas tales como “Call me by your name”, “Prisionera del Espacio”, “Un plus une”, “2 States”, “Las torres gemelas” y Star Trek: En la oscuridad.

¿De qué trata "Somnia: Antes de despertar”?

Pero una de las películas que decidió agregar al catálogo fue “Somnia: Antes de despertar”, la cual se encuentra dentro del género suspenso y terror que tuvo estreno en 2016 bajo la dirección de Mike Flanagan, el cual la coescribió con Jeff Howard.

Dicha cinta estadounidense fue protagonizada por Kate Bosworth, Thomas Jane, Jacob Tremblay, Annabeth Gish y Dash Mihok, misma que contó con la productora de Relativity Media para su lanzamiento.

“Somnia: Antes de despertar”, sigue la historia de un matrimonio conformado por Jessie y Mark, quienes adoptan a un niño de 8 años llamado Cody, esto luego de perder a su hijo; el pánico más fuerte que vive el pequeño es que tiene pánico ante el hecho de quedarse dormido.

Este hecho los comienza a alarmar después de un tiempo porque descubren la verdadera razón por la que tiene este miedo constante: fuertes pesadillas que lo persiguen; pese a obtener solamente un 30 por ciento de aprobación en sitios especializados en el séptimo arte como Rotten Tomatoes, ha tenido una buena recepción en Netflix.

