Netflix: Esta es tu última oportunidad para ver esta inquietante PELÍCULA que se va el primer día de AGOSTO

Netflix busca constantemente nuevo contenido para todos los usuarios alrededor del mundo, y en México no es decepción por lo que cada mes va renovando su contenido, pero mucho de este que conserva por años dentro de la página decide cambiarlo por cuestiones de rating o meramente por contratos y adquisiciones de los audiovisuales.

Durante el mes de julio, la plataforma retiró producciones tales como 'Robin Hood', 'Sugar Rush' (2/7), 'The Perfect Picture: Ten Years Later' (2/7), 'Cristina' (3/7), 'Shopkins: World Vacation' (4/7) y 'Yo soy Betty, la fea' (10/7), y también para el primer día de agosto se despedirán diversas series y películas tales como “Call me by your name”, “Prisionera del Espacio”, “Un plus une”, “2 States”, “Las torres gemelas” y Star Trek: En la oscuridad.

¿De qué trata "El Cristo ciego"?

Pero ahora también ha llamado la atención un título que será retirado el 1 de agosto de este año; se trata de la película “El Cristo ciego”, la cual fue nominada al premio León de Oro y presentada en la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia de 2016.

“El Cristo ciego” es una película chilena de 2016 la cual fue producida con Ciné-Sud Promotion en Francia; fue realizada bajo la dirección de Christopher Murray y protagonizada por Michael Silva, Bastián Inostroza, Ana María Henríquez y Mauricio Pinto.

Esta película de drama con una duración de 85 minutos sigue la historia de Michael, quien es un joven mecánico de 30 años de edad, y que está convencido de haber vivido una revelación divina en el desierto y que a raíz de esta situación ahora tiene poderes.

Una película intensa

Sin embargo, en su pueblo nadie le cree e incluso lo consideran como un loco; pero su vida cambia el día que se entera que uno de los amigos de la infancia sufrió un accidente, por lo que decide ir a buscarlo para sanarlo con uno de sus milagros.

Durante su peregrinaje descalzo otra vez el desierto se encontrará con sicarios, drogadictos, mujeres abandonadas, y vagabundos que lo admiran y lo ven como un ser capaz de aliviar cualquier triste y complicada realidad.

A continuación te mostramos el tráiler de esta película que fue filmada en Pampa del Tamarugal, región ubicada al norte de Chile y que logró recibir ovaciones por la actuación de Michael Silva:

"El Cristo ciego" está en Netflix. FOTO: Especial

SIGUE LEYENDO:

Netflix: La película de suspenso que ARRASA en la plataforma para ver en sólo 86 minutos |Tráiler

Netflix: Las 3 películas IMPERDIBLES que ya van a quitar del catálogo; es la última oportunidad

HFM