Toma mucho aire antes de conocer las 3 muñecas inspiradas en los mejores momentos de la carrera de Shakira

Shakira es una de las cantantes latinas más importantes de la historia y con un éxito en ventas que está atravesando por un gran momento en lo laboral, aunque no tanto en lo personal, ya que está superando de a poco su separación con Gerard Piqué. En los últimos días, un emprendedor dio a conocer en las redes sociales unas muñecas que tiene en su haber y que están inspiradas en la intérprete de ‘Waka Waka’.

El momento laboral de Shakira no puede ser mejor, debido a que es parte del exitoso programa de Estados Unidos ‘Dancing with my self’ donde es compañero de Nick Jonas. Además, el tema lanzado junto a Rauw Alejandro ‘Te felicito’ ya roto varios récords y ya ha superado los 300 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales. Además, el sencillo de la colombiana junto a Black Eyed Peas y David Guetta llamado ‘Don’t you worry’ ya superó los 37 millones de visualizaciones en tan solo dos semanas.

Shakira, ganadora de varios premios Grammy. Fuente Instagram @shakira_1988

Sin embargo, desde inicios de este año, la ganadora de varios premios Grammy ha sido noticia en todos los portales luego de la separación de su esposo Gerard Piqué, con quien tuvo dos hijos. El rumor comenzó a sonar fuerte cuando se conoció que el futbolista le habría sido infiel con una joven de 22 años. En los últimos días, Shakira se mudó hacia Estados Unidos donde obtuvo el permiso de su ex pareja para viajar junto a sus hijos.

En el último tiempo, se ha vuelto tendencia que varios artistas tengan su propia muñeca para que los fans puedan comprarla y adquirirla. Si bien ya han salido ediciones con la apariencia de Thalía o Karol G, es el turno de Shakira quien no se quedó afuera. Un emprendedor compartió en sus redes sociales que tiene a la venta una modelo inspirada en la cantante colombiana.

Las muñecas inspiradas en Shaira. Fuente @aaronmalibu

El artista @aaronmalibu enseñó en sus redes a la artista en su etapa del disco ‘Suerte’ cuando tenía el cabello rubio. Otra muñeca inspirada en Shakira es cuando la ex pareja de Gerard Piqué presentó su álbum ‘Antología’ y lucía una cabellera pelirroja y larga. Además, el último modelo de la cantante es cuando lanzó su último sencillo con Black Eyed Peas.