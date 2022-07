Jenni Rivera luchó contra la sombra de Lupillo para llegar al éxito: "Yo quería que me reconocieran por mí"

Jenni Rivera, la cantante estadounidense que se robó el corazón de toda una generación, celebraría este 2 de julio su cumpleaños 53; sin embargo, en 2012, un accidente en avión le quitó la vida y la convirtió en una leyenda del regional mexicano.

Dolores Janney Rivera Saavedra, como era su nombre real, nació en 1969 en Long Beach, California, donde creció en compañía de sus hermanos, quienes también tomaron el camino de la música. Pese a que debutó en el terreno musical en la década de los 90, no fue hasta el 2000 que su fama se extendería por el mundo con "Las Madrinas".

Para ese entonces, su hermano, Lupillo Rivera, también se encontraba desenvolviéndose como cantante; solo que mientras él trabajaba en México, Jenni se enfocó en hacer despegar su carrera en los Estados Unidos. De acuerdo con entrevistas que su equipo de trabajo ha dado con los años, la "Mariposa de Barrio" tuvo que abrirse paso poco a poco hacia el éxito, pues en ocasiones incluso debía presentarse de forma gratuita o aparecer como invitada en eventos de su familia,

Aunque hay personas que aseguran que Lupillo Rivera le abrió paso en la música grupera, la propia cantante dio a conocer en entrevistas que, si bien su hermano fue un apoyo, ella misma trabajó mucho para construir su imperio. "Yo me enfocaba en Estados Unidos y Lupillo trabajó mucho acá en México. Por eso es que muchos de ustedes conocieron primero a Lupillo", comentó Rivera en una entrevista con Mónica Garza.

Jenni Rivera y Lupillo: una carrera hacia el éxito

Los hermanos Rivera se abrieron paso en la industria musical FOTO: Especial

El pubirelacionista de la cantante, Arturo Rivera, declaró en Historias Engarzadas que para cuando el éxito total de la cantante llegó, ella ya contaba con una gran cantidad de discos y premios obtenidos por su talento. "Todos creían que por ser la hermana de Lupillo Rivera era una cantante más que cantaba música grupera", aseguró. "Las preguntas en todas las entrevistas eran entorno a su hermano".

"Cuando Lupillo empezó a cantar si quería la carrera como carrera. Yo no", dijo la "Diva de la Banda" en el programa. "Yo había estudiado, a mí me iba bien en lo que me iba. Para mí era un hobbie". La propia Jenni Rivera aceptó haberse tornado terca en su intención por cambiar la industria de la música.

"Yo quería que me reconociera por mí", sentenció la artista, quien además confesó lo difícil que fue adaptarse a ser concebida como la hermana de alguien antes que por su propio talento. "Era un poco difícil porque yo que era tan independiente de niña que lograba mis cosas, mi mérito en la escuela, me gustaba hacer lo mejor en lo que yo hacía, yo quería que me reconocieran por mí, pero al mismo tiempo era un gran orgullo ser hermana de Lupillo".

Pese a esta situación, los hermanos Rivera mantuvieron una relación cordial y cariñosa. "La competencia siempre tiene que existir en cualquier aspecto, seas hermano, seas amigo, seas primo, seas mamá, seas papá",recalcó Lupillo por su parte cuando fue cuestionado sobre la supuesta rivalidad con su hermana.

SEGUIR LEYENDO:

Jenni Rivera se manifestó de manera paranormal en la escena del accidente dónde murió; así lo cuenta Juan Rivera

¿Jenni Rivera está viva? Sus hermanos revelan la VERDAD