Lalo Mora es acusado de robar el agua en Nuevo León durante el desabasto; esos son los detalles

El cantante Lalo Mora está envuelto nuevamente en una polémica, está vez por presunto robo de agua en el estado de Nuevo León y aunque en anteriores ocasiones ya había sido señalado y negó cualquier acusación, está vez las autoridades están investigando posibles tomas clandestinas.

Lalo Mora es famoso por ser intérprete de música regional mexicana y una de las voces más recordadas de Los Invasores de Nuevo León, durante su carrera se ha visto inmiscuido en varios escándalos de acoso sexual y ahora en robo.

“Nunca voy a hacer eso yo, por eso tengo mis presas, esta agua que ven es de llovediza, hasta está oscura por las hojas del monte. Que quede muy claro que estoy a tres kilómetros de la presa ‘el cuchillo’, yo no tengo ducto, no estoy en la orilla de los ductos que conducen a mi Monterrey querido y si lo estuviera, no lo haría”, expresó para la cadena televisiva Multimedios cuando fue culpado por primera vez.

Pero ahora fue Samuel García, Gobernador de Nuevo León quien dio a conocer que liberaron dos presas del rancho “El Indomable” y que seguían trabajando para eliminar tomas clandestinas, además La Comisión Nacional del Agua (Conagua) también informó sobre el hallazgo.

“Lo repito, vamos a buscar agua hasta por debajo de las piedras, por eso junto con el equipo de @conaguamx junto con la Secretaría de Medio Ambiente y @ayd_monterrey seguimos trabajando para eliminar tomas clandestinas y regresar todas esa agua a sus causes naturales y así pueda llegar a todos los neoleoneses”, escribió Samuel García en Instagram.

Dijo que recuperaron bastantes litros de agua de dos represas y ahora ira directo al Río San Juan, a su cause natural, de donde nuca debió salir, para después llegar a las cientos de casas de Nuevo León.

Seguir leyendo

Lalo Mora de obligar a sus fans a besarlo a tocarle el seno a una de ellas; estos son sus escándalos

Lalo Mora VETA a sus fans; NO se le pueden acercar para evitar acusaciones de acoso