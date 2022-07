Cynthia Rodríguez presume el minivestido rosado ideal para estas vacaciones | FOTO

Cynthia Rodríguez sigue de vacaciones junto a Carlos Rivera, pero si algo ha dejado en claro es estas semanas es que tiene el mejor sentido de la moda, pues en cada destino turístico ha impuesto su estilo personal. Por supuesto, lo anterior no es lo único a resaltar, ya que en redes sociales ha compartido sesiones de fotos con las que ha presumido toda su belleza y las mejores tendencias del momento.

Ahora, la conductora de "Venga La Alegría" presumió el atuendo perfecto para disfrutar de las vacaciones de verano y lo que enamoró a todas las amantes de la moda es que sólo se necesita una prenda, que además es perfecta para sumarse a la fiebre de los looks inspirados en Barbie. Por supuesto, la tendencia es perfecta tanto para mujeres altas como para bajitas y Cynthia Rodríguez tiene todos los secretos para estilizar su imagen.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde la famosa acumula más de cuatro millones de seguidores, compartió una sesión de fotos disfrutando de su viaje en Turquía, pero para marcar tendencia se lució como nunca con un precioso minivestido rosado y con un estampado geométrico ideal para también sumarse al estilo boho-chic que este verano está causando sensación.

Cynthia Rodríguez con el minivestido perfecto para la temporada. (Foto: IG @cynoficial)

De acuerdo con Cynthia Rodríguez, el minivestido perfecto debe ser de manga larga y cuello redondo, pues aunque los escotes son ideales para la temporada, el procurar un corte como el anterior favorece a que toda la atención se centre en las piernas, sobre todo si lo que se busca es alargar la figura sin tener que recurrir a los tacones o plataformas. Por otro lado, también es importante señalar que para imponer moda, ni las mangas ni la blusa deben ser ajustadas.

Y es que lo holgado no sólo está de moda, sino que también ayuda a mantener la comodidad durante las vacaciones y especialmente en los días más calurosos; por otro lado, el largo perfecto de la falda es a medio muslo y con vuelo, conocido como una caída en "A", que ayuda a dar volumen a la cadera y a lograr una imagen más femenina.

Con ese minivestido, la también actriz y cantante conquistó las redes y sus fans la llenaron de comentarios como "qué bonita", "tan preciosa", "hermosa", "guapísima" y "se te extraña mucho en VLA".

¡Ya quiero regresar a Turquía!", escribió para acompañar su sesión de fotos. (Foto: IG @cynoficial)

Esta no es la primera vez que Cynthia Rodríguez conquista la red con sus looks y algo que no puede pasar por alto en este icónico atuendo es que agregó unos cuantos accesorios para elevar el look y terminar de estilizar su imagen, pues con unas sandalias de suela lisa logró alargar la figura al apostar por un tono nude con detalles sencillos que no se roban demasiado la atención.

Asimismo, la guapa cantante agregó unos lentes oscuros y joyería entre la que destaca un anillo y una pulsera roja con dijes dorados. Finalmente, para terminar de lucir preciosa, en su peinado se observa una raya en medio y una melena con ondas suaves y desenfadadas que también están en tendencia para las vacaciones de verano.

Cynthia Rodríguez en Turquía. (Foto: IG @cynoficial)

