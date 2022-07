María Chacón sorprende con el mini vestido blanco más elegante e irradia belleza | FOTO

María Chacón se ha vuelto de las celebridades más populares en Instagram, pues constantemente publica fotos de su vida o su trabajo. En esta ocasión sorprendió a sus fans al compartir una serie de fotos recientes de cuando estuvo hospedada en un lujoso hotel en Londres, así como de su outfit, con el cual lucía muy hermosa.

Desde pequeña demostró de lo que está hecha al participar en el reality show infantil Código FAMA y poco después con su personaje de "la Chofis" en "Alegrijes y Rebujos". Desde entonces la bella María daba muestra que brillaría por todo lo alto, tras sus participaciones en algunas telenovelas infantiles se alejó del medio del espectáculo.

Sin embargo, regresó a la pantalla chica en 2012, con “Un refugio para el amor”, luego volvió a tomar un descanso, pero regresó para la serie “Simón dice” (2018-2019), también para “Silvia Pinal, frente a ti” (2019), “Se rentan cuartos” (2019) y “Club de Cuervos” (2019), tras esos proyectos se alejó de nueva cuenta de la tv.

Siempre luce espectacular. Foto: Especial.

María Chacón derrocha sensualidad

La actriz de 31 años causó revuelo con su atuendo que consistió en un mini vestido blanco blanco con el cual pudo presumir sus largas piernas; completó el atuendo con una camisa que le sirvió de blazer y unas zapatillas plateadas con perlas y su cabello lo llevó recogido. Como era de esperarse, la caja de comentarios se llenó rápidamente de halagos.

Hace una semana comentó que sus vacaciones por Europa tuvieron que ser suspendidas, porque le surgió una oferta de empleo: “No tenía planeado volver a México hasta agosto pero mi viaje a Europa se tuvo que acortar y me tuve que regresar antes de lo planeado. Pero todo es perfecto y no podría estar más feliz, me regreso por una oportunidad de trabajo increíble de la que estoy muy emocionada y muero por contarles”, escribió.

Ahora se sabe que estará en la nueva telenovela de José Alberto Castro, “el Güero”, quien es conocido por producciones como “La desalmada”, “La que no podía amar” y “Corona de lágrimas”. Aún se desconoce el nombre del proyecto, pero estará a lado de Matías Novoa, Bárbara de Regil, Sergio Klainer, Arlette Pacheco, Mar Contreras, Felicia Mercado, Raúl Coronado, Bárbara Torres, Gonzalo Vega Jr. entre otros.

