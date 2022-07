Survivor México: acusan a competidor de transfobia y la tribu amarilla tapa su mediocridad señalando a Catalina

La noche de este jueves se han vivido momentos muy interesantes en la quinta semana de Survivor México, primero con la puesta en juego del collar de inmunidad individual, en el que sorpresivamente dos de los competidores menos apoyados por sus equipos lograron desajustar las estrategias grupales y asestar un golpe de autoridad, nos referimos a Christian del equipo Halcón y Catalina de los Jaguares.

En el caso de Catalina tuvo una victoria que cayó en el mejor momento para desestabilizar la estrategia de su equipo y logró reajustar la decisión del exiliado de esta semana y quien podría abandonar la competencia el viernes de eliminación.

Catalina fue la última en sostenerse de un tronco con las piernas, una de las pruebas más difíciles y duras de Survivor, pero lo logró y con ello salvó a Santiago del exilio y puso la mira en Julián, quien fue el elegido por sus compañeros para acompañar a Javier Ceriani, quien fue el elegido por el equipo halcón.

Acusado de transfobia

En la elección del integrante más débil del equipo halcón, los verdes eligieron a Ceriani, luego de que Christian no le devolvió la cortesía de la semana pasada y decidió irse por David y salvarlo del exilio, entonces, la votación fue contundente, sin embargo, antes de irse Ceriani lanzó un dardo envenenado para uno de los integrantes de su equipo.

Se trata de Karim, quien aparentemente ha tenido roces con Nahomí , sin embargo, el argentino fue más allá al decir que él se iba sin problemas al exilio, pero que ojalá que cuando volviera se resolvieran las cosas y fueran más directos con sus fobias, entre ellas las de Karim con Nahomí, por qué según él (y ella), Karim ejerce transfobia a Nahomí.

Luego de esa situación, ambos equipos continuaron con la competencia, no sin antes presentarse episodios de envidia entre algunos de los competidores de Jaguares contra Catalina, situación que lleva ya varias semanas sin que puedan asimilarlo e incluirla en el equipo.

Las mujeres sobre todo la acusaron de que con su triunfo les cambió la “estrategia” y entonces tuvieron que nominar a alguien que no fuera ella o Santiago, cosa que dejó ver la mediocridad por no aceptar que no pudieron con ella y les termino ganando a todos en buena lid.

En el último juego de la noche para obtener comida (sándwiches y galletas con chocolate), ambos equipos tuvieron que utilizar todos sus sentidos para lograr terminar un rompecabezas en una torre, la competencia fue en pareja y una vez más los jaguares arremetieron contra Catalina por perder su punto (en especial Cuchao y Gabo Cuevas), algo que los usuarios en redes sociales ya han manifestado que no están de acuerdo por la forma excesiva con la que tratan a la productora de televisión e incluso celebridades como Kristal Silva emitieron sus comentarios de rechazo.

Incluso, la propia cuenta de Survivor en Twitter, tuvo que eliminar un video en el que Cuchao y Cuevas agreden verbalmente a Catalina.

Al final, el equipo ganador fue el verde en un final cardíaco en el que fue necesario llegar hasta el último juego para conocer a los ganadores.

