LCDLF2: 5 razones por las que Daniella Navarro podría llevarse los 200 mil dólares del premio

En la recta final de la casa de los famosos 2, las apuestas para saber quién se llevara los 200 mil dólares del concurso están a la orden del día, sobre todo porque ya se acerca la gran final y existen varios que se perfilan para poder obtener el premio que otorga el reality de Telemundo.

Tal es el caso de la actriz y modelo, Daniella Navarro, venezolana de 38 años que está entre las participantes más polémicas en esta segunda temporada y goza del apoyo de un importante número de seguidores fuera de la casa.

La actriz originaria de Caracas, Venezuela, cuenta con varios ases bajo la manga para obtener el primer sitio y con ello llevarse el premio en esta temporada que ha resultado tan polémica como la primera.

En los inicios del programa, Daniella era de las concursantes más calladas y que no daba pie a la polémica, sin embargo, poco duró el gusto, la venezolana sacó las garras ante los rivales más fuertes en esta temporada, comenzando por Laura Bozzo a quien considera una aliada (aunque para Laura todas seas iguales), Salvador Zerboni con quien está de manita sudada actualmente y su rival más fuerte y a la que carga todas sus baterías, la mexicana Ivonne Montero.

¿Cuáles son sus ventajas?

Entre las ventajas que podrían hacer ganar a Daniella surgen las siguientes que le podrían dar la corona a la actriz de la cadena Telemundo.

Primera, Daniella es una de esas jugadoras que no deseas ver como tu enemiga, es calculadora, sabe jugar sus cartas, un día puede ser tu amiga y al siguiente ser tu peor pesadilla, basta con ver que ha pasado con Ivonne Montero, con quien no sólo ha tenido roces muy fuertes, sino que no ha dejado de molestarla con tal de dejarla fuera de la competencia.

En segundo lugar, ha mantenido una buena estrategia, hasta el día de hoy no ha estado en riesgo fuerte y eso podría jugarle a su favor, aunque si sale nominada y le toca probarse con votos frente al público, podría no irle tan bien como ella cree.

Tercero, es una persona carismática, sensual, simpática, pero también muy impulsiva, ese carácter fuerte le ha abierto las puertas para armar alianzas con otros se sus compañeros para salvarse de estar nominada o de estar vulnerable frente a otros rivales fuertes.

Cuarto, la cercanía con el público, si algo tiene Daniella es un imán muy fuerte con las audiencias y eso se lo debe a sus actuaciones en melodramas a lo largo de su carrera, lo que le ha dado un auge en su carrera y en el número de fans en redes sociales y medios convencionales, por lo que no dudamos que recurra a ese arrastre para librar las nominaciones y enfilarse a la etapa final de la casa de loa famosos.

Finalmente y no menos importante, cuenta con el apoyo de otros concursantes fuertes como Nacho Casano o Juan Vidal y ha sabido salir adelante de los gritos y críticas de Laura Bozzo,Niurka e Ivonne Montero, entre otros, quienes ven en ella a un rival a vencer y prefieren verla fuera antes que medirse directamente con los votos del público, algo que muy pocos podrían igualar o mejorar.

Punto importante y qué debería tomar en cuenta es que si bien es una de las favoritas, podría resbalar si sigue en esa postura de atacar a Ivonne y unirse con los hombres para humillarla, ya se ha visto que los comentarios y burlas a Ivonne no le hacen daño y por el contrario, la fortalecen sin que sus rivales se den cuenta.

