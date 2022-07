Andrés Almeida recuerda a Carmen Salinas en “Ana”, serie de Amazon Prime Video

Andrés Almeida trabajó con Carmen Salinas en la serie “Ana”, protagonizada por Ana de la Reguera, uno de los últimos proyectos que hizo la actriz antes de su fallecimiento en diciembre pasado, quien incluso grabó escenas con ellos un día antes de que la hospitalizaran, por eso su fallecimiento dejó en shock a la producción.

Aunque fue una pequeña participación la que tuvo Salinas en la segunda temporada de la serie, Almeida considera que fue un gran ejercicio para despedirse del público, porque hará reír mucho a los espectadores con su peculiar encanto y espíritu con el que actuaba. “Fue complicado, pero aquí tenemos un último pedacito de ella”, agregó.

La serie se estrena el 22 de julio. Foto: Especial / IG

El actor ya había trabajado con ella en “Los Héroes del Norte” y considera que era una buena comediante, de ahí el amor del público por ella.

En esta nueva temporada, “Check” su personaje se vuelve una especie de villano, ya que al estar obsesionado por “Ana”, termina reteniéndola profesionalmente, lo que desata la trama de esta historia. Mostrando así los abusos de poder que se manejan en el mundo del entretenimiento, pero que cada vez son menos frecuentes, por las redes sociales y el feminismo.

“Siempre ha existido este abuso de poder, creo que por suerte y a raíz de movimitiso como MeToo, la gente que estaba acostumbrada a que no hubiera consecuencias ahora no lo hace o se cuida más, porque por suerte ya podemos alzar la voz, aunque no todo el mundo tiene los medios o el coraje de hacerlo”, detalló.