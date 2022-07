Mente Mujer: "No somos una cuota", al igual que muchas standuperas, "La Bea" busca que haya más oportunidad para ellas en este medio

A poco más de 15 años de que el stand up tomará fuerza en México, cada vez son más las mujeres que buscan subir al escenario con las mismas oportunidades y paga que los hombres, ya que aún escuchan frases como “es mujer, no da risa”, “no tiene chiste, pero es bonita” o “hay que cubrir la cuota”.

“Aún es común que digan que las mujeres no hacen reír, pero les estamos dejando claro que sí podemos, y bien. Hay productores o dueños de establecimientos que todavía no confían en nosotras, pero no nos detienen, entre nosotras buscamos espacios en donde podamos presentarnos de manera segura”, dijo Tania González, mejor conocida como La Bea.