Participantes de 'Soy Famoso ¡Sácame de aquí!' se hincan y le besan la mano a Alfredo Adame

La competencia en 'Soy Famoso ¡Sácame de aquí!' está llegando a su final, sin embargo las aventuras y los retos continúan sacando risas y lágrimas a los televidentes, quienes atentos siguen de miércoles a viernes las aventuras de los participantes.

Y en esta ocasión un repulsivo reto provocó que Jessica Díaz y Oskarín le pidieran perdón a Alfredo Adame de una manera muy bizarra.

Todo esto se dio a raíz de que en el primer reto de este jueves tuvieran que jugar una versión un poco diferente del conocido "beer pong", donde el objetivo es meter una pelotita en los vasos, solo que en vez de shots de bebidas alcohólicas, lo que los famosos tuvieron que ingerir iba desde huevo con escarcha de hormigas hasta pene de caballo licuado.

Así, cada que algún participante metía una pelotita en un vaso, podía decidir quién de sus compañeros lo bebería, por lo cual, todos rogaban porque quien tenía que jugar no lograra encestar ninguna bola.

El primero en pasar fue Alfredo Adame, quien fue el único que hizo una repartición equitativa de los tragos, pues le fue asignando uno a cada uno de sus compañeros, pero cuando llegó el momento de repetir, todos comenzaron a querer esconderse.

Por lo cual, el actor en tono de broma decidió decir que le pidieran perdón por todo lo malo que le habían hecho, pero grande fue su sorpresa cuando Jessica Díaz se arrodilló ante él con tal de no tener que probar otro shot asqueroso.

Esto no fue bien visto por Horacio Villalobos, conductor del programa, quien le recordó a la famosa que no debía arrodillarse ante nadie, aunque ella argumentó que decía eso porque no había tenido la desgracia de probar uno de los vomitivos tragos.

Por su parte, Oskarín rápidamente se acercó a besar la mano de Alfredo Adame, pero en cuanto la cámara lo enfocó aseguró que había aprovechado para escupirle, cuestión que Adame no tomó a bien, al grado que decidió darle el último nauseabundo vaso.

