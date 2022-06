Fernando del Solar: Con llanto, así se despidió de VLA en 2012 tras enterarse que padecía cáncer | VIDEO

Este jueves 30 de junio dio a conocer la muerte del querido actor y conductor de televisión, Fernando del Solar, quien luego de una larga lucha contra el cáncer y diversas afecciones médicas, se despidiera a los 49 años. La noticia fue confirmada por diversos medios, pero fueron sus excompañeros del matutino "Venga La Alegría" quiénes recordaron a la persona que por años estuvo a su lado frente a la cámara.

Fue Sergio Sepulveda el encargado de hablarle a los seguidores del programa y quien recordó lo profesional y buen compañero que era el conductor de origen argentino, Tábata Jalil tomó la palabra y con la voz quebrada destacó que se trataba "es un ejemplo a seguir, es un hombre de luz".

En 2012 Del Solar fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, es un cáncer en una parte del sistema inmunológico llamada sistema linfático, y a medida en la que la enfermedad se extiende, limita la capacidad del cuerpo de combatir la infección, provocando así que los ganglios linfáticos del cuello, las axilas o la ingle se pueden inflamar, generando en el paciente una inmensa fatiga, fiebre y escalofríos.

Su despedida de "Venga la Alegría"

Fue justamente en dicho matutino que "Fer", como le nombraban sus amigos y compañeros se despidió y con llanto y la voz cortada anunció a sus seguidores que se iba a enfrentar el mayor reto de su vida.

"El desafío más importante que me pone la vida en este momento que uno podría decir, y lo pregunto a veces '¿por qué a mí me suceden estás cosas?', el resultado es que lo que no me dejaba respirar es un tumor que tengo en el pulmón derecho", dijo.

En esa ocasión incluso bromeó con la perdida de cabello que iba a enfrentar y dijo que antes de que el tratamiento se lo provocará, él iba adelantarse y se raparía. Luego de eso sus problemas de salud empeoraron y libró una larga batalla, incluso vivió la separación matrimonial con Ingrid Coronado.

El pasado 12 de junio el presentador nacionalizado mexicano, dio a conocer que su padre había fallecido "Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver mas a mi viejo... Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos", escribió.

Despedida de Fernando del Solar a su padre

SEGUIR LEYENDO

Fernando del Solar: Ellos son TODOS los hijos que tuvo el famoso conductor de "Venga la Alegría"