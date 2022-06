"No se me hace justo": Conductor de VLA que fue "despedido" exige su regreso; inicia huelga | VIDEO

Este 28 de junio, desde muy temprana hora, un "exconductor" de Venga La Alegría decidió comenzar una huelga en las inmediaciones de TV Azteca en demanda de que le sea regresado su lugar dentro del matutino, argumentando que su "salida" se le hizo bastante injusta.

Por medio de sus redes sociales, el programa del Ajusco compartió el momento exacto en el que su "excolaborador" dice que no se moverá del lugar en busca de que le devuelvan su puesto dentro del elenco, desatando controversia y sorpresa entre sus millones de televidentes.

Hace unas semanas, Venga LA Alegría dio un contundente golpe a la competencia con el estreno del reality show ¡Quiero Bailar!, el cual es protagonizado por parte de su elenco y otros famosos invitados; cada viernes uno de los participantes pierde su lugar.

En este sentido, el pasado viernes 24 de junio, la producción y el público decidieron que el eliminado fuera Joss de Los Destrampados; sin embargo, minutos después se informó que su lugar sería ocupado ni más ni menos que por su hermano, Oskarín.

Ante la polémica decisión, este martes, Joss comenzó una huelga en busca de que Venga La Alegría le permita regresar a ¡Quiero Bailar!, pues se le hizo injusto la manera en que lo sacaron de la competencia para meter a su hermano.

Con unos letreros y una cobija, el comediante se instaló en las inmediaciones de TV Azteca para amenazar con quedarse por varios días hasta que le sea devuelto su puesto dentro del reality show de baile.

"Me voy a quedar a dormir aquí afuera de las instalaciones de TV Azteca. No se me hace justo que le hayan sacado de ¡Quiero Bailar! y que Oskarín este en mi lugar. No me voy a mover de aquí", se escucha decir al comediante.