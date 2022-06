Sabrina Seara: Disfruta la maternidad

El bebé que esperan Sabrina y su pareja, Daniel Elbittar, será un varón, una noticia que hizo feliz a su primogénito Max, pues ya buscaba alguien con quien compartir su tiempo, sobre todo para formar un vínculo. Con la mira puesta en concretar una familia feliz, Sabrina está más que emocionada por la llegada de su segundo bebé, aunque eso no la hace olvidar su carrera como actriz, pues todavía tiene muchos planes, mismos que podría realizar a principios del próximo año.

Foto:Serch Ramírez para EstiloDF

¿Cómo te encuentras en este momento de tu vida? Estoy feliz, era algo que deseábamos mucho en mi familia; no solamente yo, mi esposo, mi hijo, anhelábamos un nuevo integrante, y estamos muy felices. Y como mujer me siento muy plena en mi vida.

¿Qué te trajo a México? Siempre he sentido una fascinación por México, tengo 10 años en Miami, me fui por un contrato; en ese ínter vine varias veces a hacer El Señor de los Cielos, quedé fascinada, y el trabajo es mucho entre México y Miami. Después de la pandemia, a Dani (Elbittar) le ofrecieron un trabajo aquí en Televisa y lo apoyamos como familia. En ese proceso me hicieron la invitación para Los ricos también lloran, pero todo coincidió y se dio lo del embarazo, mi personaje entraba como una villana, no se pudo desarrollar todo lo que queríamos, pero quedaron las puertas abiertas y estoy segura de que próximamente vendrán otras cosas.

Foto: Serch Ramírez para EstiloDF

¿Tu personaje estaba pensado para una mayor participación? Sí, como una villana que entraba en la segunda etapa de la historia, pero fue muy limitado por cuidarnos.

¿Y cómo te sentiste? Bien, me enteré un poquito tarde de mi embarazo, cuando ya estaba avanzada; cuando estuve haciendo la novela tenía 14 semanas, ya se estaban yendo las náuseas, pero me fue muy bien, me trataron excelente.

¿Ya buscaban tener un segundo hijo? Sí, llevábamos mucho tiempo buscando, como dos años y medio, y pues las cosas no se dan en el tiempo que uno quiere, ahí te das cuenta que Dios tiene un plan y es cuando es; igual con Max, gracias a Dios fue entre la cuarta y quinta temporada de El Señor de los Cielos y justamente nos habían dado un año para descansar.

El tema de la pandemia me cambió muchísimo, me hizo darme cuenta de muchas cosas, sobre todo de la importancia de la familia. Y sí, entiendo a muchas mujeres que lo dejan pasar y las comprendo, no las juzgo, conozco a algunas que deciden dedicarse a su profesión. Creo que sí se puede combinar perfectamente la maternidad con tu carrera, hay que encontrar un equilibrio, y cuando estés con tu hijo darle calidad de tiempo, realmente estar presente.