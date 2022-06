JLo conmueve en redes con tierno mensaje a Ben Affleck; así le agradeció por cuidar de sus hijos

Vaya sorpresa que se llevaron los fans de Jennifer López y Ben Affleck, luego que la cantante utilizó su influencia en las redes para enviarle un tierno y romántico mensaje con el que una vez más confirmó que se encuentra en el mejor momento de su compromiso con el actor, quien no sólo se ha ganado el corazón de la famosa de 52 años, sino también de los gemelos que tiene con Marc Anthony.

A través de su cuenta oficial de Instagram, JLo conquistó la red al demostrar que Ben Affleck es el gran amor de su vida y quien además se ha preocupado por el bienestar de Emme y Maximilian, los gemelos que la actriz tuvo con su exesposo. Y todo parece indicar que los adolescentes, de 14 años, reciben con el mismo cariño al prometido de su mamá.

"Feliz Día del Padre al papá más cariñoso, amoroso, afectuoso, constante y desinteresado de todos los tiempos. #FelizDíaDelPadre mi amor", escribió JLo para acompañar un video con muchos momentos privados de la familia.

JLo presumió su amor en redes. (Foto: Captura)

En el video de escasos segundos se ve a los prometidos conduciendo mientras la protagonista de "Marry Me" graba el momento, así como otras de sus fotos en pareja en las que se ven más enamorados que nunca. Por supuesto, con motivo del pasado Día del Padre, en el clip se incluye un tierno abrazo familiar y un globo azul como parte de la celebración de la fecha tan importante. Aunque la publicación ocurrió el pasado domingo, los fanáticos no han dejado de hablar del increíble detalle.

Cabe recordar que Ben Affleck no sólo se ha convertido en un padre más para los hijos de JLo, ya que él tiene tres más fruto de su exmatrimonio con Jennifer Garner. Por lo que la famosa también compartió una reflexión sobre el papel de los papás en la vida de las personas y por medio de su sitio "On the JLo", envió a sus suscriptores otro mensaje dedicado a su prometido.

"Últimamente he estado pensando mucho en lo que es ser padre y creo que realmente se trata de estar ahí y cuidar, esfuerzo y tiempo, pero sobre todo, amor y ejemplo", dijo.

En el conmovedor mensaje de JLo, también se nota la relación cercana que Ben Affleck tiene con sus gemelos: "He tenido un asiento en primera fila para ver cómo eres padre desde hace más de un año y nunca he visto un padre más consistente, amoroso y desinteresado. Y no sólo con tus propios hijos, sino también sin obligación con los míos".

JLo tiene dos hijos con Marc Anthony y Ben Affleck tiene tres con Jennifer Garner. (Foto: Captura)

"Apareces y los pones primero siempre. Eres cariñoso y comprometido en cada momento que están contigo y, sinceramente, es una de las cosas más hermosas que he visto. Gracias por todo lo que haces por todos nosotros. Te apreciamos y te amamos más allá de toda medida", se lee en otro fragmento del texto.

Asimismo, agregó que con el paso de los años y tras convertirse en madre "he aprendido más sobre mí misma y sobre los demás, veo la importancia y la profundidad de un gran padre en la vida de uno y cómo su ausencia puede causar profundas heridas de por vida".

Con motivo del Día del Padre, JLo también aprovechó para recordar al hombre más importante de su vida: su papá, a quien también dedicó un post de Instagram en el que se observa el paso de los años de ambos, pues la intérprete de "On the Floor" presumió algunos de sus momentos favoritos de cuando su fama estaba a punto de alcanzar el éxito.

"¡Feliz Día Del Padre al mejor papá de todos!", se lee en la publicación.

