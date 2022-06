Desde la playa, Angelique Boyer presume cuerpazo con diminuto bikini | FOTO

Una vez más, la guapa actriz de telenovelas, Angelique Boyer se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de compartir un par de fotografías en las que presumió su espectacular figura en un diminuto bikini que le quedó a la perfección.

Gracias a su incuestionable talento frente a las cámaras, la famosa de de 33 años ha inmortalizado su nombre dentro de la industria después de brillar en telenovelas como "Teresa", "Vencer el pasado" y "Amar a muerte", las cuales representaron un verdadero éxito en los altos niveles de audiencia.

En este sentido, Angelique Boyer incrementó de manera considerable su número se seguidores en redes sociales, pues tan solo en Instagram tiene más de 14 millones de fans, lo que la convierte en una de las favoritas en la plataforma digital.

Angelique Boyer posa en bikini

Hace unas horas, la actriz y modelo volvió a dar de qué hablar al compartir dos fotografías posando desde la playa y luciendo más hermosa que nunca con un diminuto traje de baño que dejó al descubierto gran parte de su escultural figura.

En la fotografía vemos a Angelique Boyer sumamente relajada en una hermosa playa que quedó en segundo plano gracias al gran cuerpazo que modeló y que resaltó con un traje de baño de dos piezas que robó suspiros a todos sus internautas.

Foto: Instagram/@angeliqueboyer

Lejos de las cámaras de televisión, la famosa nacida en Francia siempre se las ingenia para lucir de manera espectacular ya que otra de sus grandes pasiones es la moda; la mayoría de sus looks quedan a la perfección con los lugares que visita y a los pocos días se vuelven tendencia entre las mujeres.

Como era de esperarse, la reciente aparición de Angelique Boyer en Instagram no pasó desapercibida para nadie pues, hasta el momento, suma millones de "me gusta" y un sin fin de comentarios que destacan lo bien que le quedó ese look.

Foto: Instagram/@angeliqueboyer

