Manelyk responde ante los fuertes comentarios de Emma Pulido tras su salida de "Las estrellas bailan en Hoy"

Este martes 21 de junio, en “Las Estrellas bailan en Hoy” se vivió uno de los momentos más tensos de la competencia, incluso se podría decir que de las tres temporadas del reality show, luego que Manelyk anunció que esta semana sería la última en la que podría participar ya que tiene otros compromisos laborales.

A diferencia de otros participantes que han tenido que abandonar la competencia ya sea por lesión o por las mismas razones que Mane, los jueces se fueron en contra de la ex participante de Acapulco Shore, en especial Emma Pulido quien dijo que le daba gusto la salida de Mane pues era muy tóxica para la competencia, además que no la dejó hablar pues según la experimentada coreógrafa todo lo que habla la chica reality es “basura”.

Ante esto, como era de esperarse, Manelyk no se quedó callada y aunque no replicó en el momento en el que Emma Pulido le dijo todo lo antes mencionado, la también cantante y empresaria, habló en sus redes sociales al respecto.

“Si me lo hubiera dicho mi mamá o me lo hubiera dicho mi mejor amiga, o no sé, alguien cercano a mi, ¡mierda! si estoy mal o sí la estoy cagando en algo, pero es una señora que he visto por hay de 16 horas en mi vida y no me puede afectar lo que me diga, osea, yo sé lo que estoy haciendo y estoy siguiendo mi corazón y estoy haciendo lo que pienso que es bueno para mi…” dijo Manelyk en una transmisión en vivo

Tal y como lo mencionó Mane ayer las razones que la llevan a abandonar el reality show de baile del programa Hoy es debido a compromisos laborales en otro país.

Y es que de acuerdo con la propia ex integrante de Acapulco Shore, esos compromisos ya los había adquirido antes de la pandemia por el COVID-19, sin embargo, se habían venido retrasando, por lo que ahora que se activaron de nuevo los eventos masivos, deberá ir a cumplir su compromiso, mismo que por cierto ya recibió la paga de ellos.

“...y no voy a dejar tirado un trabajo que ya hasta me pagaron y me gaste el dinero ¿osea?, ah no ¿qué creen? que ya no voy a ir por que la señora dice que soy una irresponsable, por qué no entiende mi trabajo y que mi trabajo es ese, entonces pues yo no necesito ni que me den disculpas , ni nada, ni le tengo resentimiento a nadie, cada quién sus cubas, cada quien su trabajo, cada quien su opinión…” dijo Manelyk en su en vivo