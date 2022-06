Natalia Téllez hace dura confesión sobre su mayor inseguridad: "Es muy doloroso, tomo terapia" | VIDEO

Natalia Téllez es una de las conductoras más queridas en el medio del espectáculo, pues se ha ganado el corazón del público con su honestidad y madurez al hablar de diferentes temas, como el más reciente con el que conmovió al público al sincerarse y revelar cuál es su mayor inseguridad.

"Netas Divinas" continúa ganando popularidad gracias a que el público ha logrado identificarse y sentirse acompañado con las historias de sus conductoras Paola Rojas, Galilea Montijo, Consuelo Duval, Daniela Magun y Natalia Téllez, quien ha logrado conectar más con el público gracias a su simpatía y madurez.

Esta vez la conductora habló una vez más de la maternidad y cómo la ausencia de su madre es algo que ha logrado afectarla aún más luego de que le dio la bienvenida a su primogénita Emilia. Y es que el tema es algo que continúa causando inquietud a Téllez, desde que supo que estaba embarazada.

Papás de Natalia Téllez. Foto: Instagram @natalia_tellez

“Mi mayor inseguridad siempre ha sido que no tengo mamá y que siento que hay un lado femenino mío que no logro conectar.. Ahorita con una hija me está haciendo mie**a eso y tomo terapia, escribo y vengo y las tengo y les agradezco, pero... Es como un lado que niegas y se me regresa y lo tengo roto, es doloroso”, señaló.

Mamá de Natalia Téllez

La también actriz ha logrado abrir su corazón gracias a la confianza que le brindan sus compañeras en “Netas Divinas” con quienes también ha forjado una gran amistad, por ello, ha hablado en algunas ocasiones sobre su mamá a través de divertidas experiencias con ella antes de que falleciera.

Téllez ha dado pocos detalles sobre ese doloroso capítulo en su vida personal, sin embargo, se sabe que su mamá falleció tras perder la lucha contra el cáncer cuando la conductora tenía 15 años y atravesó por un difícil duelo: “Mi mamá estuvo enferma mucho tiempo y yo presencié su partida. Yo tenía muchísima fe y cuando lo vi dije: ‘wow, sí, ahí realmente se acaba’”.

“Cuando falleció mi mamá yo era adolescente, entonces pasé por un periodo de estar muy enojada con ella, eso era algo que tuve que trabajar mucho en terapia, yo decía: ‘no tengo mamá’, y una psicóloga me corrigió y me dijo: “perder a tu mamá no significa que no la tienes, porque una madre es una identidad personal’”.

Detalló durante uno de los programas que fue gracias a la terapia que logró “resolver” lo de su mamá y desde entonces comenzó a soñarla: “En un momento de necesidad, de conectar y de decidir, antes de dormir es como ‘mamá, haz paro’ y la sueño”.

