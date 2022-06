María Aura y Gabriela de la Garza abren discusión sobre el autismo con la cinta "La vida en el silencio"

Uno de cada 160 niños en el mundo tiene un trastorno del espectro autista (TEA); en México, la relación es uno de cada 115, según la Organización Mundial de la Salud, de ahí su importancia de visibilizar el tema, para que las familias de los infantes lo identifiquen y no se sientan solas. Al menos esto es lo que cree la actriz María Aura, quien forma parte de la película “La vida en el silencio” y habla sobre esto.

“Durante la preparación de mi personaje me di cuenta que muchos papás no saben que sus hijos tienen autismo, sobre todo cuando no es tan severo, se enteran años después cuando se sienten incomprendidos y no saben qué hacer para entablar una conexión con ellos. Entonces queremos que la película les permita identificar si sus pequeños tienen algunas conductas similares”, señaló la actriz.

María Aura da vida a la terapeuta “Julia”, un personaje que preparó durante varias semanas para representar dignamente la profesión y sobre todo ayudar con los datos y acciones que realiza en el filme a las familias que vean la historia y se identifiquen, que vean que no están solas. Para esto asistió a una par de charlas con una especialista y además, leyó varios libros al respecto.

En este sentido, Gabriela de la Garza, quien interpreta a “Mariana”, la mamá de “Sam”, el niño con autismo, también espera que la historia abra la conversación sobre este padecimiento, para que la gente deje de juzgar a las familias que pasan por todo este proceso.

“Lo que queremos con esta historia es que se generen preguntas y conversaciones, que al conocer más sobre el autismo, no juzguemos, porque es fácil hacerlo cuando no sabes que viven estas familias y al empezar este diálogo se forma una mejor sociedad”, señaló De la Garza.

El filme muestra la vida de “Fran”, un músico que trata de crear una conexión con su hijo “Sam” (Farid), un niño con autismo al que su mamá dejó y tras varios años regresa para cambiar la vida que padre e hijo conocían. Se estrena el 17 de junio, previo a la celebración del Día del Padre en Amazon Prime Video. Lo cual celebra Gabriela porque considera que es una película que también rompe con los modelos sociales sobre la paternidad y maternidad.

“Se suele creer que los padres son los ausentes sólo por ser hombres y que las mujeres son buenas por naturaleza, pero también hay papás maravillosos, presentes y comprometidos, así como madres que no son malas, pero tampoco tienen la capacidad de serlo y es bueno hablar también de eso”, finalizó.

A DETALLE

Este proyecto nació hace más de nueve años y lo filmaron antes de la pandemia.

La película es la ópera prima del director Rodrigo Arnaz.

María Aura considera que con la paciencia que se trata a un niño con autismo, se debe trata a todos los infantes.

De la Garza tomó algunas sesiones para aprender a tocar el saxofón, lo cual deseaba hacer hace años.

17 de junio se estrena en Amazon Prime Video.

37 años en la industria tiene María Aura.

39 créditos en proyectos audiovisuales tiene Gabriela.

MAAZ