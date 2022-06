3 Doramas coreanos más vistos del 2019 que debes ver este fin de semana

El 2019 fue uno de los mejores años para los doramas coreanos, ya que se estrenaron diversas series con un elenco extraordinario de reconocidos actores, además, de que fueron de los más vistos y exitosos. Estas historias las puedes reivivir en la plataforma de Netflix.

La industria coreana lanza varias series mes con mes, pero solo unas cuantas duran en el gusto del público gracias a su banda sonora, actuaciones, trama y sus protagonistas. Si eres una fan de los K-Dramas, es de ley qu debiste haber visto estas recomendaciones o las puedes comenzar a disfrutar para este fin de semana.

Doramas más populares del 2019 que debes revivir

Romance is a Bonus Book

Dorama de Lee Jong Suk que puedes ver en Netflix. La trama sigue la vida de una joven escritora que se graduó de la universidad, pero no ha podido conseguir trabajo. Desesperada, decide mentir en su currículum y obtiene un empleo en una editorial cuyo dueño es un joven de apariencia fría, pero de córazon dulce.

Hotel de Luna

Dorama coreano protagonizado por IU, cuya trama sigue la vida de una joven que administra un hotel cuyos huéspedes no son nada menos que fantasmas. Ella está destinada a trabajar como gerente debido a una maldición en su contra causada por sus acciones. Todo cambia cuando llega un joven CEO de una de las cadenas hoteleras más importantes.

Extraordinary You

Drama coreano que sigue la vida de Eun Dan Oh, una estudiante de 17 años, es de familia adinerada y sufre una afección del corazón, por lo que no vivirá más que su adolescencia. Sin embargo, todo cambia cuando descubre que es el personaje de un cómic y decide cambiar su destino, como encontrar su primer amor en un personaje que no tiene nombre peor del que se enamora.

Sigue leyendo:

El dorama protagonizado por BTS que puedes ver en YouTube