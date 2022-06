¿Anuel AA reconoció a su hija? Se convierte en papá tras boda con Yailin "La Más Viral"

Anuel AA se convirtió en papá a pocos días de casarse con Yailin "La Más Viral", sin embargo, el bebé no es producto de su relación con la cantante República Dominicana, pues hay que recordar que hace unos meses se dio a conocer que había tenido un fugaz romance con una modelo colombiana.

Después de su relación con Karol G, que duró alrededor de 3 años, Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real del reguetonero, se envolvió en la polémica, pues se dio a conocer que una mujer de nombre Melissa Vallecilla había quedado embarazada de él, después de que se conocieron en una fiesta del cantante Drake.

Anuel AA se convierte en papá de una niña

En su cuenta de Instagram, la modelo Melissa Vallecilla dio a conocer la feliz noticia del nacimiento de su hija, quien llegó al mundo el pasado 13 de junio, tan solo dos días después de que el cantante de "Adicto" y "China" revelara con unas fotos y videos en sus cuentas oficiales que se casó con su novia Yailin, con la que tenía pocos más de seis meses de relación y que ha causado tanta polémica.

"Gianella Gazmey Vallecilla. Welcome babygirl Thanks for bringing us so much happiness! We love you!. Bienvenida mi amor. Gracias por traernos tanta felicidad! Te amamos!", colocó en la descripción del post la modelo colombiana que compartió una foto y un video desde el hospital, en la que se le ve cargando a la recién nacida en su regazo.

Desde el momento que Anuel supo que Melissa estaba embarazada, pidió que se hiciera una prueba de ADN prenatal a la que ella accedió y el resultado fue 99.9 por ciento de compatibilidad, por lo que el rapero originario de Puerto Rico indicó que se haría cargo del bebé, y aunque hasta el momento no ha hecho ninguna declaración sobre el nacimiento de su hija, la modelo ya le puso el apellido Gazmey a la pequeña.

Gianella sería la segunda hija de Anuel AA, ya que el reguetonero tuvo a su primogénito con su exnovia Astrid Marie Cuevas. El pequeño se llama Pablito y tiene siete años; los fans lo conocen debido a que el artista ha subido algunas fotos de él a sus redes sociales, de hecho hay algunas junto a Karol G.

SIGUE LEYENDO:

Yailin La Más Viral presume su silueta perfecta y sacude la red