Respira hondo antes de ver al hijo no reconocido del Puma Rodríguez

José Luis ‘El Puma’ Rodríguez se ha destacado en su vida no solo por sus éxitos a nivel mundial y a sus más de 30 años en la música, sino también por sus escándalos en sus relaciones personales. El venezolano de 79 años tendría un hijo no reconocido llamado Juan José Rodríguez y es apodado ‘El Puma Jr’. También siguió los pasos del Puma y en sus redes sociales compartió una imagen de cuando era joven y sorprendió a los usuarios.

Es sabido que la relación del Puma Rodríguez con sus dos primeras hijas, Liliana y Lilibeth no es del todo buena y desde hace años han perdido todo tipo de relación. La situación empeoró cuando el venezolano se separó de Lila Morillo y se casó con la modelo cubana Carolina Pérez y con quien tuvo a Génesis Rodríguez, su tercera hija. Esta situación no habría caído para nada bien en su antigua familia y es por eso que comenzaron los cruces y la polémica.

El Puma no tiene una buena relación con sus dos hijas. Fuente archivo

A esto hay que sumarle que a José Luis Rodríguez le habría aparecido un hijo no reconocido, llamado Juan José Rodríguez y que es apodado el Puma Junior. Directamente, la relación entre los cantantes es nula y el intérprete de ‘Dueño de ti, dueño de nada’ lo ha negado en más de una oportunidad como hijo y afirmó que es su sobrino.

En cuanto al Puma Jr, también es un destacado cantante donde ha lanzado más de 15 discos y se encarga de interpretar los clásicos de su supuesto padre. En sus redes sociales, compartió una foto de cuando era joven y el parecido con el Puma es mucho más aún, por lo que las dudas de si es su hijo, aumentan cada vez más. En la imagen, el hijo no reconocido del artista luce una camisa blanca y un saco a rayas.

La foto que subió el Puma Jr cuando era joven. Fuente Instagram @elpumajunior

Pese a no tener ningún tipo de relación, el Puma Junior sí se lleva muy bien con Lila Morillo y sus dos hijas, Liliana y Lilibeth quienes serían sus hermanas. Sin embargo, el hijo no reconocido del Puma Rodríguez sabe mantener oculta su vida privada, debido a que no se sabe si está casado, está soltero o tiene hijos. Incluso, se desconoce quién es su madre.