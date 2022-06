El cambio clave que Tom Hanks exigió en Forrest Gump

Tom Hanks es una de los actores y estrella estadounidense más querido del mejor cine del mundo. En Hollywood ya cuenta con una legión de fanáticos en todo el mundo. En una reciente entrevista, el interprete contó que no permitió que Steven Spielberg y Robert Zemeckis utilizaran su imagen de "buen tipo" en "Rescatando al soldado Ryan" y en "Forrest Gump", dos de sus películas más aclamadas.

Según contó Tom Hanks, su recordado personaje en Forrest Gump habría sido muy diferente si no hubiera intervenido. La cinta ganó el Oscar a Mejor película en el año 1995 mientras que Hanks se llevó su segunda estatuilla como Mejor Actor de la industria.

Tom Hanks en Rescatando al soldado Ryan.

En diálogo con New York Times, Hanks explicó que sus papeles en Rescatando al soldado Ryan y en Forrest Gump habrían sido muy diferentes si no hubiera enfrentado a Spielberg y Zemeckis, directores de las producciones, para realizar algunos cambios.

El actor californiano explicó que ambos directores pretendían que su personaje fuera más "pacifista" y así poder aprovechar la imagen de "buen tipo" con la que cuenta Tom Hanks detrás de las cámaras de Hollywood. Sin embargo, el actor les explicó que eso no tenía sentido porque ambos personajes tenían un pensamiento militar y debía actuar en consecuencia, poniéndose en la piel de ellos.

Tom Hanks en Forrest Gump.

"En Rescatando al soldado Ryan, Spielberg me dijo que no quería ver a John Miller disparando su arma y matando alemanes, pero le contesté: 'Lo lamento, Steven, pero no me vas a traer hasta aquí y cambiar al personaje porque no quieres ver a Tom Hanks matando soldados'", recordó el afamado actor que esta próximo a cumplir 66 años.