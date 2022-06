"¿Cuándo me vas a hacer caso?": Guapa conductora de Hoy le confiesa su amor a Raúl "Negro" Araiza

Este miércoles 15 de junio, los seguidores del programa Hoy quedaron en completo shock después de que una guapa conductora rompiera el silencio y le confesara su amor ni más ni menos que a su compañero, Raúl "Negro" Araiza, desatando especulaciones sobre un nuevo noviazgo.

Como sabes, hace unos años, el conductor del matutino de Televisa confirmó su vuelta a la soltería después de hacer oficial su divorcio de su entonces esposa; a partir de ese momento se la ha vinculado sentimentalmente con un sin fin de mujeres.

En un video compartido en su cuenta en Instagram, el también presentador del programa "Miembros Al Aire" exhibió la peculiar manera en la que una de sus compañeras le dijo que era su amor platónico y estaba esperando que le hiciera caso de una vez por todas.

En la grabación, la cual inmediatamente se volvió viral a los pocos minutos, vemos a Raúl "Negro" Araiza junto a Manelyk, participante del reality show Las Estrellas Bailan en Hoy, quien inmediatamente le expresa su amor.

Demostrando que tienen una excelente relación, Manelyk le dice a Raúl "Negro" Araiza que es su "amor platónico" aunque no le haga caso; inmediatamente después le lanza una reveladora pregunta que lo puso severamente nervioso.

"Con mi amor platónico, aunque no me haga caso. ¿Cuándo me vas a hacer caso?", se escucha decir a la influencer.