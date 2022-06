Adriana Fonseca derrocha estilo con revelador mini vestido de seda | VIDEO

Adriana Fonseca posee uno de los rostros más bellos de la farándula y lo demostró con su más reciente atuendo, pues la actriz derrochó estilo y sensualidad en redes sociales con un mini vestido de seda con el que presumió su escultural figura.

La actriz veracruzana ha dejado sin aliento a sus seguidores por su impactante belleza y figura a sus 43 años, algo que no dudó en presumir con su más reciente video en TikTok donde lució un mini vestido negro que acompañó con un cinturón dorado y un corral verde tipo esmeralda.

Te puede interesar: Paola Rojas presume espectacular figura con entallado outfit blanco: FOTO

“No importa las veces que caiga, sino las veces que no dejé de intentarlo”, es la frase que lanza Adriana Fonseca en su video y que coincide con su exitoso regreso a la televisión mexicana luego de más de 10 años de ausencia y algunos más trabajando en Estados Unidos.

Su última telenovela fue “Mi fortuna es amarte” en la que compartió créditos con David Zepeda, Michelle González y Susana González; sin embargo, goza de una larga trayectoria que comenzó con su participación en el melodrama “Pueblo chido, infierno grande”.

“La Usurpadora” fue uno de los proyectos que impulsó la carrera de Adriana Fonseca y le abrió las puertas a otros como “Gotita de amor”, “Preciosa” y “Rosalinda”, éste último junto a Thalía, Angélica María, Laura Zapata, Fernando Carrillo y Lupita Ferrer.

Ausencia de Adriana Fonseca

La actriz vivió un largo tiempo en Estados Unidos y el 2021 marcó su regreso a la pantalla chica en México con las telenovelas, pero su ausencia ha generado interrogantes entre sus fans quienes no han dudado en externar su apoyo pese a no haber tenido proyectos en el país.

En entrevista para "Venga la Alegría", Fonseca reveló que su desaparición de las telenovelas fue debido a su salud ya que estuvo a punto de morir por un mal tratamiento estético de mesoterapia por el que una bacteria entró a su cuerpo y tuvo que someterse a múltiples cirugías para recuperarse.

Te puede interesar: Al estilo de Yalitza Aparicio, Ludwika Paleta se luce con un hermoso huipil oaxaqueño

Adriana Fonseca estuvo a punto de morir. Foto: Instagram @adrianafonsecaoficial

"Me pasó algo muy fuerte con una mesoterapia. Que la mesoterapia no es algo tan invasivo y me pasó algo horrible que casi me muero. Me infectaron horrible. Me hicieron siete cirugías plásticas después de eso para remover la bacteria", detalló.

Señaló que su propósito era disminuir las celulitis, pues éstas le provocaban mucha inseguridad; sin embargo, debido a su salud perdió muchas oportunidades de trabajo y esto lastimó aún más su autoestima.

“Creo que para fortaleza de cualquier mujer, que se siente gordita, fea, realmente que se dé cuenta que el autoestima es algo interno no externo. Sentirse bonita no necesitas ser la más flaca, la más bustona o tal, es algo de actitud”, dijo.

SIGUE LEYENDO:

El vestido perfecto para este verano lo tiene Eiza González

Sandra Echeverría derrocha estilo en vestido negro de gala | FOTO

Vanessa Claudio derrocha elegancia con impactante vestido azul en La Academia | FOTO