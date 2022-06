Paola Rojas baila en vestido de rayas junto a Ha*Ash y la llenan de elogios

Paola Rojas es conocida por su seriedad frente las cámaras. Sin embargo, en sus redes sociales muestra otra faceta que agrada a todos y esta vez el dueto de música pop Ha*Ash, le hacen mancuerna.

La también conductora de Netas Divinas, desde su cuenta de Instagram, además de mostrar su faceta como periodista, nos deja ver que se da tiempo para divertirse y mostrar sus mejores pasos de baile.

Ha*Ash las cómplices en esta ocasión

Esta vez Paola Rojas aparece en solitario y da a la apariencia que hará la coreografía sin nadie más. Pero de repente aparecen las hermanas Hanna Nicole y Ashley Grace Pérez Mosa, para hacerle compañía a la periodista.

La conductora que luce un vestido a rayas es flanqueada por las intérpretes y empiezan a moverse al ritmo la canción "Say It" de Nelly Furtado. Un Reel que a las dos horas de ser publicado ya suma casi 10 mil me gusta.

La publicación generó comentarios de agrado y de piropos para el trío de bellezas que aparecen. También los emojis de fuego, corazón y caritas de amor son la muestra de la base de admiradores que tiene entre sus más de 1.8 millones de seguidores, en la cuenta de Instagram de la conductora.

No solo baila con famosos

Pola Rojas se ha hecho acompañar por diversas personalidades para su coreografías que muestra en sus Reels. Se puede ver a el actor Adrián Uribe, el conductor Mauricio Barcelata, la bailarina Alicia Caballero, entre otros.

Pero también ha hecho este tipo de publicaciones con su staff que la apoya en la transmisión de su noticiero. Donde deja ver a la unión y lo bien que se llevan a fuera de las cámaras.

