BTS: Integrantes viven experiencias paranormales, esto fue lo que pasó

Ni BTS se salva de los seres del más allá. Asia es una de las regiones que ha inspirado las mejores películas de terror, pues este género tiene gran auge en algunos países como Corea del Sur. Aunque los integrantes han vivido en lujosos departamentos, más de una vez han sufrido de actividad paranormal.

Los fantasmas son una creencia que no comparten todas las personas, pero incluso hay explicaciones lógicas que justifican la presencia de ciertas energías. En más de una ocasión, los integrantes de BTS confesaron lo que han vivido alguna vez, pues fueron víctimas de situaciones extrañas que les sacó más de un susto.

BTS vivió momentos de terror por actividad paranormal

V

El cantante confesó que su perro Yeontan actuaba raro por las noches, ya que ladraba constantemente, pero no era el ruido lo que lo alertó, sino qu elo hacía frente a un cuarto vacío que estaba en deshuso.

Suga

Uno de los casos más conocidos es el del rapero y el Golden Maknae, mientras grababan la canción "Let me know", aseguran que después de escuchar la grabación apareció la voz de una mujer, pero nunca estuvieron acompañados en el estudio y no saben de dónde surgió.

J-Hope

El rapero pudo haber sido víctima de la llamada páralisis del sueño, pues mientras dormía sintió que alguien se subía a su cama, después sintió una mano helada, al inicio pensó que podría ser uno de sus compañeros.

Jungkook

Finalmente, el menor de los integrantes de BTS habría sido víctima de actividad paranormal, aparentemente regresó a su habitación y encontró todas sus pinturas tiradas en el piso. A esto se suma la supuesta experiencia de un miembro del staff que asegura haber visto a un niño sangrando durante las grabaciones de DNA.

