Strong Woman Do Bong Soon tendrá segunda temporada, uno de los dramas más vistos

El fenómeno de los dramas coreanos ha ido creciendo en los últimos años, sobre todo con las plataformas de streaming como Viki, Disney Plus y Netflix que han agregado a su catálogo diversas series coreanas. Uno de los más populares es Strong Woman Do Bong Soo.

Esta serie salió en 2017 y se convirtió en uno de los doramas más vistos y populares de ese año. La trama sigue la vida de Do Bong Soon, una mujer que tiene una fuerza sobrenatural que la ayudará a atrapar a un asesino en serie. Además, vivirá un triángulo amoroso con su mejor amigo y el dueño de una compañía de juegos.

Desde su estreno, fans han estado esperando años por una segunda temporada y finalmente se hará realidad, pues medios coreanos confirmaron el lanzamiento de la secuela de Strong Woman Do Bong Soon, con un nuevo cast e historia. ¿Cuándo se estrenará?

Strong Woman Do Bong Soon estrenará su secuela

Luego del éxito mundial con "Squid Game" y "All of us are dead", Lee Yoo Mi quien diera vida a una participante y estudiante en las series, tendrá su protagónico con la segunda temporada de Strong Woman Do Bong Soon. Además se anunció a los actores coreanos Onh Seong Wu, Byun Woo Seok, entre otros.

La secuela del dorama seguirá la vida del primo de Do Bong Soon, "Kang Nam Soon", quien también posee una fuerza sobrehumanaa, al igual que parte de su familia como su mamá y abuela. Con ayuda de su don, tendrá que acabar con los delitos de drogas que azotan el distrito de Gangnam.

Lee Yoo Mi será una joven caprichosa, pero alegre y con gran fuerza emocional, ella fue criada en Mongolia y viaja a Corea para encontrar a sus padres. Al igual que la primera temporada, se verá un triángulo amoroso entre los personajes, se desconoce si el elenco original hará una aparición.

