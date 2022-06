De espaldas África Zavala presume su silueta en ajustado vestido

África Zavala se consolida como una de las actrices más guapas y con mejor silueta del medio del espectáculo debido a las fotos que publica en sus redes sociales, como las más recientes en donde presumió su figura en un ajustado vestido rojo, con el cual aprovechó para imponer moda.

La actriz de la segunda temporada de "Corona de Lágrimas" se ha vuelto muy activa en sus cuentas oficiales, sobre todo en TikTok e Instagram, pues mientras en la primera plataforma de origen chino muestra su lado más divertido, en la segunda red social revela su personalidad sensual y cautivadora, como lo hizo este martes.

África Zavala presume su figura en ajustado vestido

Zavala compartió con sus más de dos millones de seguidores en Instagram una sesión de fotos que se hizo en lo que parece ser su camerino en Televisa. "El look de Lucero el día de hoy #makeup @vanessaarellanomakeup #hairstyle @judith_peinados ¿les gusta ?", escribió la actriz en la descripción de la foto, dando a conocer que este outfit fue para hacer a su personaje de la telenovela "Corona de Lágrimas".

África Zavala posa con vestido Foto: IG @afri_zavala

La protagonista de melodramas lució un vestido ajustado en color rojo, con el cual presumió su esbelta y curvilínea figura gracias a su diseño de falda corta y al efecto de pliegues en la zona del abdomen que ceñían su cintura a la perfección, asimismo el escote en "V", le daban un toque sensual sin que perdiera la elegancia.

"No me gusta, me encantaaaaaa, eres preciosa siempre", "Fantástica" y "Hermosa", son algunos de los cometarios que dejaron sus seguidores, entre ellos sus compañeros de telenovelas como Roxana Castellanos y Carmen Becerra. Además, con esta sesión de fotos, África Zavala recibió más de 28 mil "me gusta", por lo que se vuelve a consolidar como la "reina de los vestidos entallados".

La actriz de 36 años tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación, ya que comenzó en 2005 en la telenovela "Bajo el mismo techo" y en "Peregrina", su primer protagónico. Desde ese momento se ha mantenido trabajando en otros proyectos como "Amores con trampa", "La jefa del campeón", "Atrapada", "Vencer el pasado" y actualmente "Corona de Lágrimas 2".

África Zavala posa de espaldas Foto: IG @afri_zavala

