Bárbara de Regil modela ajustado vestido de cuero y melena XXL, ¿le quiere copiar a Kim Kardashian?

La guapa Bárbara de Regil causó furor en la red luego de compartir una sesión de fotos en la que luce un estilo totalmente diferente al que se le había visto, pues para la ocasión abandonó los leggings, jeans y tops con los que deja al descubierto un abdomen de infarto. En cambió se lució como nunca con un ajustado vestido de cuero con el que volvió a demostrar que tiene la figura perfecta; sin embargo, su look llamó la atención por la similitud con los que se acostumbra ver a Kim Kardashian.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Bárbara de Regil compartió una nueva foto para promocionar la marca de su proteína y para ello modeló con un lujoso vestido que la hizo recibir cientos de halagos por parte de sus fans y de algunos famosos, entre los más populares destaca "pero qué preciosa te ves" y "reina", pues el nuevo estilo de la actriz le queda más que perfecto.

En la foto que suma más de 35 mil me gustas, la protagonista de "Rosario Tijeras" se encuentra de pie con un vestido de cuero en color café, pero para resaltar sus curvas y silueta delgada, los pliegues de la prenda son perfectos. Asimismo, destaca por un top de tirantes que recuerda mucho a los corsés que están de moda para este verano.

Este es el look con el que la actriz causó sensación entre sus fans. (Foto: IG @barbaraderegil)

Claro que no es lo único que llamó la atención de su look, pues para la ocasión agregó unas sandalias de tacón con las que presumió unas piernas de infarto y torneadas gracias a sus intensas rutinas de ejercicio; mientras que para el resto de su look, resaltó sus mejores rasgos con un maquillaje de ojos con sombras nude y pestañas XXL. Por otro lado, para los accesorios la famosa agregó unas arracadas doradas.

Además del vestido de cuero que recordó a uno que Kim Kardashian lució hace unos años, también destaca el peinado más icónico de la temporada y que también ha llevado la socialité estadounidense junto al resto de sus hermanas. Se trata de una coleta alta con una raya lateral y con una melena XXL que sobrepasa las rodillas, muy similar a la que la estrella de "The Kardashians" ha lucido desde la Met Gala 2021, donde impactó con un look negro en el que no dejó al descubierto ni un centímetro de piel.

Aunque Bárbara de Regil impuso tendencia con este look, fue imposible no recordar a la empresaria, quien lo ha llevado en más de una ocasión, incluyendo sus campañas con Balenciaga. Por otro lado, las coletas altas con melena XXL no son de su completa exclusividad, ya que también ha optado por trenzas largas y el cabello suelto.

Kim Kardashian con un vestido de cuero. (Foto: Getty Images)

Kim Kardashian en la Met Gala 2019. (Foto: AFP)

