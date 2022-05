"Jethro falleció": Nick Cave anuncia la muerte de su hijo de 31 años a pocos días de dejar la prisión

Con el corazón roto, el cantante australiano Nick Cave anunció la muerte de su hijo Jethro Lazenby, quien tenía 31 años. El también actor no confirmó las causas del fallecimiento del fotógrafo, pero sí pidió privacidad en este momento tan difícil para él y la modelo Beau Lazenby, madre del joven.

"Con mucha tristeza puedo confirmar que mi hijo Jethro falleció", escribió el líder de Nick Cave and The Bad Seeds en un sentido comunicado enviado a NME. Dicho medio informó que el hijo mayor del músico había salido el pasado 5 de mayo del Centro de Detención de Melbourne, en Australia, donde estuvo recluido desde el 8 de marzo tras un incidente en el que agredió en el rostro a su mamá con la rodilla.

Luego de que Jethro fuera aprehendido, se le diagnosticó con esquizofrenia, y se dijo que esa habría sido la causa del mal comportamiento con su madre. Sin embargo, Jethro ya contaba con un oscuro historial, ya que en 2018 fue encarcelado por haber agredido a su entonces novia.

Luego de que lo liberaran bajo fianza la semana pasada, el joven de 31 años recibió la orden de someterse a un tratamiento por abuso de sustancias además de que no debía estar cerca de Beau en los próximos dos años.

De acuerdo con medios locales, Lazenby tenía una prometedora carrera en el modelaje, pues en los últimos años había desfilado para algunas marcas, aunque también había tratado de hacer camino en el cine en un par de películas en 2007 y 2011. En los últimos meses, se había desempeñado como fotógrafo profesional.

Jethro fue actor, modelo y fotógrafo. Foto: @bestgug

Es la segunda vez que Nick Cave pierde a un hijo

Jethro utilizó el apellido de su padre (Cave) durante los primeros años de su carrera, y ya después adoptó el Lazenby, por el cual era más conocido en Australia pese a la fama de su papá. Los medios locales señalan que el joven de 31 años no conoció a Nick sino hasta los siete u ocho años, cuando se enteró que era su hijo.

El joven fallecido era el hijo mayor de Nick Cave, fruto de una relación corta que mantuvo con la modelo Beau Lazenby. Con su muerte, el cantante australiano de 64 años ha vuelto a experimentar lo que es perder a un descendiente, pues en 2015 murió Arthur, el hijo menor del músico con su actual esposa Susie Bick, quien a los 15 años cayó de un acantilado en Reino Unido tras haber consumido LSD.

Apenas en 2020, el también actor habái confesado a sus seguidores durante una dinámica de preguntas y respuestas cómo había sobrellevado el duelo por la muerte del joven Arthur, a lo que respondió que ese dolor se había convertido en una forma de vida y no solo una etapa que se supera. Asimismo, contó que su álbum Ghosteen y la película One More time with Feeling habían sido una forma de aprender a vivir con su pérdida.

Arthur, hijo de Susie Bick y Nick Cave, murió a los 15 años en 2015. Fotos: @gucci/@celeb99news

