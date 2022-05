Eduin Caz explica por que fue hospitalizado, este es su estado de salud hoy lunes 9 de mayo: VIDEO

Este fin de semana, Eduin Caz y Grupo Firme regresaron a la Ciudad de México para cumplir con sus últimos conciertos en el Foro Sol, sin embargo, el líder de la agrupación tijuanense preocupó a sus fanáticos luego que en su último show en dicho recinto, tuvo que ser hospitalizado.

Fue a través de sus redes sociales por medio de un en vivo que Eduin Caz aclaró lo que realmente le sucedió, esto para evitar chismes y especulaciones.

¿Qué le pasó a Eduin Caz?

Acostado desde la sala del hotel en donde se está quedando en la Ciudad de México, Eduin comenzó a explicar lo que lo llevó al hospital y todo conlleva a la hernia hiatal que lo aquejó en diciembre del año pasado.

Todo comenzó desde el viernes cuando en la CDMX azotó una tromba con granizo lo que alteró a Eduin pues no quería cancelar el concierto que iba a ofrecer, por lo que tuvo que acatarse a las medidas de seguridad que le impusieron en el Foro Sol pues no podía usar pirotecnia y parte del escenario, entonces el no brindar un show como él esta a acostumbrado lo hizo enojar y estresarse por lo que comenzó a tomar de una forma acelerada.

Al otro día, ya en su segundo show en la CDMX, el panorama cambió pues el clima esta vez estuvo a su favor y dio su concierto con normalidad, por lo que comenzó a tomar nuevamente de forma excesiva pero esta vez asegura él que fue de “felicidad”.

Al terminar su concierto, cenó birria y se regresó al hotel para reunirse con amigos y familiares y brindar por el exito que tuvo Grupo Firme, pero esto ya no pudo ser así.

Y es que Eduin Caz explicó que comenzó a sentir un fuerte ardor en el pecho y la espalda, fue tanto el dolor y molestia que sentía que se desvaneció, por lo que inmediatamente fue trasladado en ambulancia a un hospital.

Una vez ahí fue canalizado al area correspondiente y el diagnostico fue el mismo, la acidez y reflujo a causa del exceso de alcohol e irritantes habrían causado ese fuerte ardor en el pecho y espalda, por lo que al igual que sucedió en diciembre de 2021, Eduin deberá dejar de beber y comer irritantes.

Desmiente rumores

Luego de explicar que debera dejar de tomar y además que nuevamente hará dieta especial, Eduin aseguró que los rumores que salen en redes sociales son totalmente falsos.

Y es que Eduin reveló que leyó que algunos de sus seguidores aseguraron que pudo haber sido un ataque al corazón o una sobredosis por drogas, ante esto el líder de Grupo Firme dijo contundente: “No mamen no uso drogas, me gusta pistear machín pero no uso drogas”.

