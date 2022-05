Denisse de Kalafe: la historia de 'Señora Señora' la canción más viral del 'Día de las Madres'

Una de las fechas más significativas de la cultura popular y que no pasa desapercibida por nada del mundo es sin duda el Día de las Madres, fecha en el que se rinde honores y se apapacha a las mamás en México y en diversas partes del mundo.

Dicha celebración da pie a una serie de festejos que año con año son un ritual, comenzando por el clásico festival de Día de las Madres en las escuelas, desde kínder hasta los seis años de primaria, ya en la secundaria alguna que otra lleva a cabo algo, pero son las menos.

De ahí, la comida con la familia, hijos, nietos en el caso de las abuelitas y desde luego no puede faltar la música, que no puede iniciar como se debe si no es con la canción de la cantautora brasileña Denise de Kalafe, la clásica, “Señora, señora”.

Dicha canción tiene su historia, cuenta la propia De Kalafe que la hizo pensando en su madre, la nostalgia cobró factura y poco a poco fue saliendo de su inspiración, pero primero tuvo que calmar el hambre, por lo que se dedicó a hacer una receta de “Pollo relleno” y una vez que terminó de cocinar, se dirigió al piano y comenzó a darle forma a su canción, misma que es tema obligado cada 10 de mayo.

La brasileña contó en breve entrevista con la agencia Notimex, que los primeros versos se plasmaron en un papel de estraza (una bolsa de pan), sin embargo, conforme la inspiración se fue apoderando de ella, la letra y la música salieron para convertirse ahora en un himno que año con año nos recuerda el significado invaluable de la fecha.

Solo percibe la mitad de sus ingresos

En palabras de Denisse, pensó mucho en llevar a cabo la grabación del tema, ya que para ella significaba algo muy íntimo, por lo que le costó mucho llegar y grabar el tema junto a los músicos en el estudio de grabación; sin embargo, el éxito de la canción fue espectacular, desde el momento en que salió como parte del disco “Amar es” en 1981 y a partir de entonces se ha editado en varios idiomas, en géneros como el ranchero, el pop, cumbia y con más de ocho millones de copias vendidas.

Lastimosamente para ella, las mieles de las ganancias no son del todo favorables, resulta que las regalías del tema no van en la totalidad a su bolsillo, la mitad del tema la vendió por dos mil pesos, en sus propias palabras lo hizo porque debía la renta y tenía que sufragar esos gastos.

"Señora, señora, me ha colocado en un lugar como si fuera pariente de todas las casas"

La otra mitad de las ganancias por “Señora, señora” van a las arcas de la Editorial Pham, no le va nada mal con esas regalías, pero espera que en un futuro cercano tenga la oportunidad de poder recuperar el total de su tema para poder llevar a cabo obras de beneficencia con las regalías del tema.

SEGUIR LEYENDO:

Día de las Madres: ¿Cuánto gana Denisse de Kalafe por su canción 'Señora, Señora'?

¡Como en la primaria! Clásicas CANCIONES para dedicar a MAMÁ en su día

Conoce estas CANCIONES para el Día de las Madres que no son la de Denisse de Kalafe: VIDEO