Shakira confirma por qué es una de las mujeres más hermosas del mundo

Shakira parece haber hecho oídos sordos a las duras críticas recibidas en los últimos días y se mostró muy tranquila y feliz en las redes sociales. Esta semana una mujer que habría trabajado con la intérprete de “Waka Waka” reveló impactantes aspectos de su personalidad detrás de cámaras.

“A Shakira no se la puede mirar, no le podés hacer fotos, no le podés hablar, no te puedes dirigir a ella; está prohibidísimo" señaló Cristina Cárdenas directora a cargo de los extras de los videoclips de la cantante, en una charla con el programa argentino “Intrusos” de la señal “América”.

Hace unas horas, Shakira volvió a confirmar toda su belleza en las plataformas virtuales. La talentosa cantante publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todas las miradas de sus miles de fans de todo el planeta. La latina lució posó de frente ante la cámara desde la playa en un soleado día. La colombiana que se animó a mostrarse al natural, sin ningún retoque ni maquillaje, lució su pelo suelto, una gran sonrisa y la seña de la victoria en sus manos.

Shakira posando. Fuente: Instagram Shakira

“Cuando se asoma el sol” fue el simple y corto texto que escogió la pareja de Gerard Piqué como pie de foto para su mencionado post en la red de la camarita.

Esta mencionada publicación de Shakira cosechó en Instagram miles de likes, superando con facilidad la barrera de los 65 mil corazones en tan solo horas. “Hermosa al natural”, “Me encanta tu nueva canción Te Felicito” y “Shakira te mando besos y abrazos desde Peru” fueron algunos de los mensajes más destacados que recibió la blonda en su post.