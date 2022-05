La indignante muerte de Alfalfa de La Pandilla; le dispararon por 50 dólares

Carl Switzer le dio alegría y muchas risas a las personas que pudieron disfrutar de la primera versión sonora de La Pandilla, serie también conocida como Los Pequeños traviesos o The Little Rascals a finales de los años 30 con su papel de Alfalfa.

El niño nacido en Illinois interpretó este papel hasta por seis años hasta que terminó en 1940, cuando tenía 12 años de edad. Pese a que el papel lo hizo tener una proyección mundial, no pudo volver a ganar la relevancia que tuvo con el show.

La fama que acuñó durante esta época no lo hizo el favorito de los directores o de sus compañeros, pues al convertirse en la estrella del programa comenzó a tratar con desdén a los demás niños e inclusive relegó a George McFarland, quien hacía el papel de Spanky, como el protagonista de la serie.

Volvió a pisar un set justo al terminar el show con proyectos como I Love You Again, Going My Way, Courage of Lassie, Qué bello es vivir, pero en 1947 se percató de que no tenía el mismo impacto ante el público.

El actor murió a los 31 años de edad.

Este papel lo estancó

Fue en 1946 que decidió volver a retomar el papel de Alfalfa y posteriormente a tomar algunos libretos como actor de reparto. El personaje que lo había catapultado a la fama se había convertido en un obstáculo, ya que había ocasionado que su carrera se estancara.

A los 18 años de edad, el mundo se le vino encima cuando los estudios decidieron darle la espalda y no ofrecerle algún otro trabajo. El actor para entonces no tenía algún tipo de instrucción académica o conocimiento que lo ayudara a ganarse la vida, así que tuvo que marcharse.

Se mudó a Kansas, donde comenzó a trabajar en una granja. En el estado conoció a la mujer que se convirtió en su esposa Diane Collingwood, quien era heredera de una empresa que distribuía cereal. Sin embargo, el matrimonio solamente duró cuatro meses.

¿Qué lo llevó a su triste final?

Sin encontrar un buen papel que le permitiera volver a experimentar la vida de celebridad, Switzer decidió comenzar a criar perros de caza y a dar recorridos que se basaban en esta práctica.

En ese negocio encontró el sostén económico durante meses; no obstante, la vida le jugaría una mala pasada justamente cuando pensó haber encontrado algo que le gustaba tanto como aparecer frente a la cámara.

El 22 de enero de 1959 tuvo un altercado con el señor Moses "Bud" Stiltz, un hombre que presuntamente le debía 50 dólares por el alquiler de un perro de cacería.

El actor llegó al lugar ebrio junto con un amigo hasta la casa del hombre para cobrar la deuda, pero cuando este no quiso pagarle, comenzaron a discutir.

De acuerdo con Stiltz, el hombre que encarnó a Alfalfa trató de clavarle un cuchillo durante la pelea, por lo que él tuvo que tomar su revolver y disparar en contra de Carl Switzer.

Este último sufrió una hemorragia, por lo que fue llevado a un hospital de emergencia; sin embargo, llegó sin pulso, por lo que solamente se pudo declarar su muerte.

