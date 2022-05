Mariazel se muestra al natural y paraliza las redes con su belleza: VIDEO

Mariazel se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que posó completamente al natural y deslumbró a sus miles de seguidores con su apariencia pues es muy poco frecuente que se deje ver de esta manera, asimismo, realizó un antes y después del maquillaje y el resultado fue sumamente revelador.

Fue a través de historias compartidas en su perfil oficial de Instagram donde Mariazel Olle Casals realizó un video para mostrar su transformación en el área de maquillaje de “Me Caigo de Risa”, programa al que regresó para realizar las grabaciones de “La Gala Disfuncional”, y por ello, la también actriz dejó ver su rostro completamente al natural para hacer más evidente el cambio.

“¡Buenos días a todos!, ya comenzamos a arreglarnos para “Las Galas Disfuncionales, así llegamos, pero en un ratito van a ver, vamos a hacer un antes y después para que vean que guapa me deja Andrés”, fueron las palabras de Mariazel, quién demostró que su belleza no es producto del maquillaje, además, también sorprendió lo terso de su piel por lo que se llevó cientos de halagos.

Una vez finalizada la sesión de maquillaje, la guapa "hermana disfuncional" mostró los resultados y el principal cambio se notó en el tono de su piel pues se veía un tanto amarillo, no obstante, este es un recurso para que en televisión de la impresión de que tiene un maquillaje sutil.

Pese a que Mariazel compartió este video en sus historias, el clip no tardó en llegar a las páginas de sus seguidores donde la también actriz se llevó cientos de halagos por su belleza natural, además, algunos de sus seguidores le pidieron no abusar del maquillaje pues consideran que se ve mejor cuando muestra su rostro completamente al natural.

¿Mariazel se va o se queda en “Me Caigo de Risa”?

Hace algunas semanas, Mariazel se despidió de “Me Caigo de Risa” debido a que anunció que se sumaría a otros proyectos, sin embargo, no quiso entrar en detalles para no filtrar información antes de tiempo sobre la misteriosa producción en la que participará, no obstante, dejó ver que regresó a los foros del exitoso programa conducido por Faisy para realizar las grabaciones de “Las Galas Disfuncionales”, por lo que dicha situación ha dado pie a todo tipo de especulaciones.

Por otra parte, Mariazel volvió a la conducción del programa de deportes llamado “Tribuna” por lo que muchos de sus seguidores creen que “se le cayó” el misterioso proyecto en el que participaría, no obstante, la también actriz de origen español ha preferido mantenerse al margen y sin dar declaraciones sobre su futuro profesional.

Mariazel se despidió de MCDR hace unas semanas. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

¿Estrena OnlyFans? Mariazel cautiva a sus seguidores con impactante tatuaje en zona íntima | FOTO

¡Mariazel le hace la competencia a Scarlett Johanson! Paraliza las redes con un atuendo al estilo "Black Widow": FOTO